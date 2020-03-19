Alkollü sürücünün çarptığı motosiklette bulunan karı koca ağır yaralandı
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Avsallar, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Alkollü sürücünün çarptığı motosiklette bulunan karı koca ağır yaralandı

Alkollü sürücünün çarptığı motosiklette bulunan karı koca ağır yaralandı Antalya'nın Alanya ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün arkadan çarptığı motosiklette bulunan kora-koca ağır yaralandı.

19.03.2020 23:29 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:31
Alkollü sürücünün çarptığı motosiklette bulunan karı koca ağır yaralandı

Alkollü sürücünün çarptığı motosiklette bulunan karı koca ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün arkadan çarptığı motosiklette bulunan kora-koca ağır yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Antalya-Alanya d 400 karayolu Avsallar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazardan alışveriş yaptıktan sonra eşi Emine sağlam ile birlikte evine giden Yakup sağlam idaresindeki 07 NPZ 51 plakalı motosiklete, aynı istikamette seyir halinde olan Alpaslan S. idaresindeki 07 L 0940 plakalı otomobil çarptı. Kazada motosiklette bulunan Yakup Sağlam ile eşi Emine Sağlam ağır yaralandı. İki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerini yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Alparslan S. polis tarafından gözaltına alınırken 302 promil alkollü çıktığı bildirildi. Görgü tanıkları, otomobilin makas atarak yolda ilerlerken önce önünde seyreden motosiklete ardından da bariyerlere çarptığını söyledi.

Alkollü sürücünün çarptığı motosiklette bulunan karı koca ağır yaralandı

Kaynak: İHA

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Alkollü sürücünün çarptığı motosiklette bulunan karı koca ağır yaralandı

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