AKSARAY (İHA) - - Alkollü sürücü tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

AKSARAY - Aksaray'da alkollü otomobil kullanırken kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Tacin Mahallesi Aşık Molla Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacılar Harmanı Mahallesi istikametinden Taşpazar Mahallesine seyreden İbrahim U. idaresindeki 68 Bp 793 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün ışıkları fark etmemesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Adem B. yönetimindeki 06 BLN 620 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın dorsesine sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yaparken, yoldan geçen diğer sürücüler tırın dorsesinin altında sıkışan otomobili iterek çıkardı. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün 2,60 promil alkollü olduğu tespit edilirken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.