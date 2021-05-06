Polis ve alkollü sürücü kovalamacası kamerada
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Polis ve alkollü sürücü kovalamacası kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK - Haberler | Güncel

ANTALYA'da kısıtlamayı ihlal edip otomobille polis kontrolünden kaçan alkollü sürücü E.Ç. ile yanındaki kız arkadaşı A.D., kovalamaca sonucu yakalandı.

ANTALYA'da kısıtlamayı ihlal edip otomobille polis kontrolünden kaçan alkollü sürücü E.Ç. ile yanındaki kız arkadaşı A.D., kovalamaca sonucu yakalandı. İki şüpheliye toplam 10 bin lira ceza kesilirken, kovalamaca anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte 17 günlük tam kapanmaya rağmen dün saat 22.00 sıralarında kadın arkadaşı A.D. ile sokağa çıkan E.Ç., kullandığı otomobille polis kontrolüne takıldı. Polisin dur ihtarına uymayan E.Ç. yoluna devam ederken, motorize yunus timleri de peşine düştü. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca sırasında Adnan Menderes Bulvarı Güllük Caddesi'nden geçen otomobil, önünü kesen motorize yunus timine çarptı. Otomobil, Konyaaltı Caddesi'nde onlarca polis ekibinin sıkıştırmasıyla yakalandı.

Refüje yatırılan E.Ç. ve A.D.'ye ters kelepçe takıldı. Araçta yapılan aramada onlarca alkol şişesi bulundu. Yapılan kontrolde 2.59 promil alkollü çıkan E.Ç. ile A.D.'ye, 'alkollü araç kullanma', 'maske takmama', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme', 'kırmızı ışık ihlali', 'kısıtlama ihlali' suçlarından toplam 10 bin lira ceza kesildi. E.Ç.'nin ehliyetine de el konuldu.

E.Ç. ile yunus motorize timlerinin kentin ana caddelerindeki kovalamaca anları, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.


Polis ve alkollü sürücü kovalamacası kamerada
Polis ve alkollü sürücü kovalamacası kamerada
Polis ve alkollü sürücü kovalamacası kamerada
Polis ve alkollü sürücü kovalamacası kamerada
Polis ve alkollü sürücü kovalamacası kamerada
Polis ve alkollü sürücü kovalamacası kamerada
Polis ve alkollü sürücü kovalamacası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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