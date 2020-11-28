Alkollü sürücü kısıtlamada kontrolden kaçtı kıskıvrak yakalandı
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Alkollü sürücü kısıtlamada kontrolden kaçtı kıskıvrak yakalandı

28.11.2020 21:30 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:42
Alkollü sürücü kısıtlamada kontrolden kaçtı kıskıvrak yakalandı

Bursa'da kısıtlamayla birlikte saat 20.00'de yollar kesildi.

Bursa'da kısıtlamayla birlikte saat 20.00'de yollar kesildi. Kontrol noktasına 1,63 promil alkollü gelen genç, polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 2 kilometre ileride motosikletli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Polislerden kurtulmak isteyen genç, 'ben size ölürüm' diyerek af diledi.

Türkiye genelinde yapılan sokağa çıkma kısıtlaması, Bursa'da da polis ekiplerinin denetimleriyle başladı. Kentin bir çok bölgesindeki kontrol noktalarında vatandaşlar evlerine gitmeleri konusunda uyarılırken, şüpheli görülen kişiler üzerinde ise evrak kontrolü yapıldı. Bir gencin şüpheli tavırlarını üzerine aracı kenarı çekmesi istendi. Polis ekiplerinin ikazına uymayan 23 yaşındaki Kürşat D., hızla kontrol noktasından merkez istikametine doğru gitmeye başladı. Yapılan anons üzerine, harekete geçen ekipler, şahsı 5 kilometre ileride yakaladı.

16 ALC 898 plaka sayılı siyah aracıyla kıskıvrak yakalanan Kürşat D., polis ekiplerinden kurtulmak için ise 'ben size ölürüm' diyerek af diledi. Alkol metreye üfleyen Kürşat D. 1,63 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan genç ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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Ayrıca kontrol noktasında bir kişinin polisle yaşadığı diyalog kameralara yansıdı. Arkasından gelen ambulansa yol vermediği için polisler tarafından durdurulan sürücü ve yanındaki kişi durdurulunca polislere ve basın mensuplarına hakaretler yağdırdı. Sürücü ve polise hakaret eden şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.

(Abdullah Çibir-Ali Kamur/İHA)

Alkollü sürücü kısıtlamada kontrolden kaçtı kıskıvrak yakalandı
Alkollü sürücü kısıtlamada kontrolden kaçtı kıskıvrak yakalandı
Alkollü sürücü kısıtlamada kontrolden kaçtı kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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