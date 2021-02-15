Alkollü sürücü, duran kamyona arkadan çarptı
MANİSA'nın Kula ilçesinde, iddiaya göre seyir halindeki alkollü sürücü, arıza nedeniyle karayolu üzerindeki kavşaktaki trafik ışıklarında bekleyen ve gerekli güvenlik önlemlerini alan kamyona arkadan çarptı.
114 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Kaza işlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen otomobil sürücüsü Mehmet D., yapılan alkol kontrolünde 114 promil alkollü çıktı. Ehliyetine de geçtiğimiz yıllarda alkollü araç kullanma sebebi ile el konulduğu tespit edilen Mehmet D.'ye, yine alkollü araç kullanma ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından işlem yapıldı. Üçüncü kez alkollü araç kullanma suçundan işlem yapılan Mehmet D.'nin ehliyetine, bu kez 5 yıl el konuldu. Öte yandan, kazaya karışan otomobil sürücüsünün, kazanın hemen ardından, polis ekipleri olay yerine gelmeden önce otomobilinde bulunan boş alkol şişelerini, olay yerinin hemen yanında bulunan su kanalına attığı tespit edildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Kula
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN