Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın sürücü terör estirdi
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Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın sürücü terör estirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta otomobili ile kaza yapan alkollü sürücü, bekçi ve trafik polislerine zor anlar yaşattı. Bekçilere hakaret edip, dakikalarca tehdit savuran kadın, çekim yapan gazetecilere de saldırdı. Memurlara kimlik kontrolü de yapmak isteyen kadın, uzun uğraşlar sonucu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Dün gece saatlerinde E-5 karayolu Esenyurt Gökevler Mahallesi mevkiinde yaşanan olayda S.Y. isimli kadın, seyir halindeyken başka bir otomobile çarparak kaza yaptı. O sırada devriye atan bekçiler kazaya müdahale etmek istedi. Kadının tavırlarından dolayı alkollü olduğundan şüphelenen bekçiler, olay yerine polis ekiplerini çağırdı.

Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın sürücü terör estirdi

KİMLİK SORAN BEKÇİYE ÇIKIŞTI: SEN KİMSİN?

Bu sırada kimliğini vermemek için direnen kadın, arabasına binip olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bekçilere ve polis ekiplerine karşı direnen kadın küfürler edip, tehditler savurdu. Kimlik soran bekçiye "Sen kimsin" diyerek tepki gösteren ve hakaret eden S.Y., alkollü olmadığını savunarak aracına bindi.

Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın sürücü terör estirdi

ARACINDAN BİR TÜRLÜ İNMEDİ

Bu esnada GBT yapmak isteyen bir bekçinin "Adınız ne?" sorusuna "Cehennemin dibi" yanıtını veren S.Y, yeniden hakaret etmeye başladı. Uyarılara rağmen aracından inmeyen kadın, bu sefer de otomobilinin anahtarını alan bekçinin üzerine yürüdü. Bekçinin defalarca adını ve soyadını sorduğu kadın, kimlik kontrolü de yapmak istedi. Polis ekiplerinin gelmesi ile S.Y.'ye alkol kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde kadının 2.61 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın sürücü terör estirdi

GAZETECİLERE DE SALDIRDI

Kendisine soru soran gazetecilere de saldıran alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Araca binen kadın, önce hastaneye, daha sonra polis merkezine götürüldü.

Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın sürücü terör estirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
FAKIR VATANDAS: şimdi herkes kral.Aziz nesin yanlış söylemiş ` değil %92 diyecekmiş de diyememiş. bunu da görseydi %92 1 derdi
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