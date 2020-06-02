Alkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücüye rekor drift cezası Antalya'da otomobiliyle drift atan alkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücü ile yanında bulunan yine 18 yaş altı arkadaşına ve araç sahibine toplam 19 bin 849 lira para cezası uygulandı.

Antalya'da otomobiliyle drift atan alkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücü ile yanında bulunan yine 18 yaş altı arkadaşına ve araç sahibine toplam 19 bin 849 lira para cezası uygulandı. Drift attıktan sonra ters şeritteki kaldırıma çarpan ve ters yönde yaklaşık 150 metre giden sürücü, devriyedeki polislere yakalandı.

Olay, Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde dün gece yaşandı. E.K. idaresindeki 07 LFF 18 plakalı otomobil, gece devriyesi yapan polisin gözleri önünde kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 150 metre ters yönde yoluna devam etti. Alkollü araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, yanındaki arkadaşı ile birlikte 18 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri belirlendi.

E.K.'ya drift atmak, alkollü araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve ters yönde gitmek suçlarından 11 bin 70, araç sahibine sürücü belgesiz kişiye araç vermekten 2 bin 479 olmak üzere toplam 13 bin 549 TL para cezası uygulandı. Bağlanan otomobil, yediemin otoparkına teslim edildi.

Ayrıca E.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.T.'nin korona virüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altı sokağa çıkma yasağını çiğnedikleri belirlenirken, Cumhuriyet karakoluna götürülen şahıslar hakkında 3 bin 150'şer TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA