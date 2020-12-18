ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN AHMET KURAL'A 12 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI-1

*EHLİYETİNE 10 AY SÜRE İLE KONULDUYüksel KOÇ / İSTANBUL DHA Üsküdar'da alkollü araç kullanarak art arda iki araca çarpıp bir kişinin de yaralanmasına neden olan oyuncu Ahmet Kural, "Bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

*EHLİYETİNE 10 AY SÜRE İLE KONULDU

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL DHA Üsküdar'da alkollü araç kullanarak art arda iki araca çarpıp bir kişinin de yaralanmasına neden olan oyuncu Ahmet Kural, "Bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Ahmet Kural'ın, kusur durumunu, sosyal ilişkilerini, dosyaya yansıyan kişiliğini gerekçe göstererek 12 bin liralık cezada "İyi hal" indirimi yapmadı. Mahkeme, kusur durumunu gerekçe göstererek Kural'ın ehliyetinin de 10 ay süre ile geri alınmasına karar verdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı