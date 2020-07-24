Alkol alırken yaktıkları ateş onlarca ağacı küle döndürdü
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Alkol alırken yaktıkları ateş onlarca ağacı küle döndürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuk parkı çevresinde alkol alan şahısların yaktığı ateş ağaçlık alanın yanmasına neden oldu.

24.07.2020 15:42 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:53

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuk parkı çevresinde alkol alan şahısların yaktığı ateş ağaçlık alanın yanmasına neden oldu. Yerleşim yerlerine de yakın olan ve itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında çocuk parkı yanmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 634/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 634/1 Sokak'taki ağaçlık park ve çocuk parkının bulunduğu yerde alkol alan şahısların yaktığı ateş ağaçlık alana sıçradı. Alevlerin yerleşim yerine de yakın olan ağaçlık alana hızla yayıldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çok sayıda ağacın tamamen yandığı yangında çocuk parkı ise yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yanan alanda itfaiye ekiplerince yapılan soğutma çalışmalarında yangına sebep veren kişilerin bıraktıkları boş içki şişeleri dikkat çekti. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

(Hakan Öztürk/İHA)

Alkol alırken yaktıkları ateş onlarca ağacı küle döndürdü

Kaynak: İHA

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