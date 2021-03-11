Alkol alıp kavga eden şahıslar mahalleliyi bıktırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Alkol alıp kavga eden şahıslar mahalleliyi bıktırdı

11.03.2021 22:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 23:03

Alkol alıp kavga eden şahıslar mahalleliyi bıktırdı Kısıtlamada sokağa çıkarak tartışmaya başladılar Tartışmayı ayıran ekipler izinsiz sokağa çıkan şahıslara ceza yazdı Sakarya'nın Erenler ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen her gece alkol alıp kavgaya karışan ve cadde ortasında...

Alkol alıp kavga eden şahıslar mahalleliyi bıktırdı

Kısıtlamada sokağa çıkarak tartışmaya başladılar

Tartışmayı ayıran ekipler izinsiz sokağa çıkan şahıslara ceza yazdı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen her gece alkol alıp kavgaya karışan ve cadde ortasında yüksek sesle küfürler savurduğu iddia edilen şahıslar mahalleliyi bıktırdı. Gece yarısı sokakta kavga ederek birbirlerine küfürler savuran şahısları polis ekipleri ayırarak, izinsiz sokağa çıktıkları için cezai işlem uyguladı.

Olay, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'nde önceki gece yarısı yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol alan bir grup bilinmeyen sebepten tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce küfürler, hakaretler havada uçuştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kavga eden şahısları ayırarak gerginliği zor yatıştırdı. Şahıslara yasak olmasına rağmen izinsiz sokağa çıktıkları için cezai işlem uyulandı.

Mahalleli, her gece alkol alıp kavga eden ve yüksek sesle bağırıp küfürler savurduğu iddia edilen şahıslardan bıktı. Çok sayıda kişinin 155'i arayıp bu şahısları şikayet ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkol alıp kavga eden şahıslar mahalleliyi bıktırdı
Alkol alıp kavga eden şahıslar mahalleliyi bıktırdı
Alkol alıp kavga eden şahıslar mahalleliyi bıktırdı
Alkol alıp kavga eden şahıslar mahalleliyi bıktırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Pervin Buldan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Birol Güven Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alkol alıp kavga eden şahıslar mahalleliyi bıktırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 23:04:32. #1.15#
title