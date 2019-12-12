Alkışlar Nilüfer Çocuk Korosu'na

12.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:07

Türkiye'nin ödüllü koroları arasında yer alan Nilüfer Çocuk Korosu, verdiği konserlerle büyük beğeni topluyor. 69 çocuğun yer aldığı koro şimdi yeni yıl konserine hazırlanıyor.



Nilüfer Belediyesi bünyesinde 2016 yılında kurulan Nilüfer Çocuk Korosu, Türkiye'nin örnek koroları arasına girdi. 3 yıldır çalışmalarını sürdüren koro, aldığı sayısız ödülle başarılarını taçlandırıyor.



9-15 yaş arası 69 öğrencinin bulunduğu koroda yer alan çocuklar her hafta cumartesi ve pazar günleri çalışmalarını sürdürüyor. Çocuklar hafta sonlarını müzikle geçirmekten son derece mutlu.



Kurulduğu tarihten bu yana koroda yer alan Ege Temel, geçen süre içinde müzikle ilgili çok şey öğrendiğini söyledi. "Solfej bilgim yoktu solfej yapmayı öğrendim, nota bilgim arttı. Bu koroda çok iyi şeyler öğrendim, hayatım değişti. Koro, şarkıya olan sevgimi arttırdı" diye konuştu.



Kavin Yaman da 4 yıldır çalışmalarında yer aldığı koronun hayatına çok şey kattığını söyleyenlerden. Konserlerde çok heyecan duyduğunu dile getiren Kavin, "Şarkı söylemek çok keyifli" diyerek koroda yer almaktan duyduğu mutluluğu paylaştı.



Duru Meşekıran koro çalışmalarının, ses dinleme becerilerini geliştirdiğini belirterek, hafta sonlarında çalışmalara katılmaktan büyük keyif aldığını söyledi.



Nilüfer Çocuk Korosu şefi Suat Şahin de kuruluşundan yana şefliğini yaptığı koroda büyük yol aldıklarını söyledi.



Koronun kendi içinde birden çok yapılanması olduğunu anlatan Şef Suat Şahin, "Çocuklarımızın ses bölgelerini belirliyoruz. Düzenlenmiş ya da bestelenmiş eserleri de bu ses gruplarına göre doğru tekniklerle çalışıyoruz. Her sesi kendi özelliğine göre çalıştırıyoruz, çoksesli şarkılar üzerinde bunları uyguluyoruz. Koro çalışmalarında nota eğitimi veriyoruz ve solfej çalıştırıyoruz. Solfejle işe başlıyoruz, çünkü çocukların sesi ergenlikle birlikte mutasyona giriyor. Ses mutasyonu da en rahat eğitilerek atlatılır. Burada bu eğitimi veriyoruz, yani seslerini kullanma becerilerini veriyoruz. Daha sonra eğer ses değişimi olursa, öğrencilerin ses rengi değişirse ses grubunun yerini değiştiriyoruz. Böylelikle sesi zorlanmadan öğrencinin kendi kişisel ses gelişimine de katkıda bulunuyoruz " dedi.



Bursa'da verdikleri konserlerin yanı sıra şehir dışında da şenliklere katıldıklarını ve bu şenliklerden de ödüllerle döndüklerini söyleyen şef Suat Şahin, "Otoritelerin koromuzu Türkiye'deki en iyi korolar listesine koyması bizi mutlu etti. Demek ki çalışmalarımız sonuç verdi. Bu ödüller de çocuklarımızı daha çok motive ediyor. Bir çocuğun değişmesiyle dünyanın değişeceği fikrinden yola çıkarak hepsine katkı sağlamaya çalışıyoruz " diye konuştu.



Çalışmalarını aralıksız sürdüren Nilüfer Çocuk Korosu, 24 Aralık Salı günü saat 20.00'de Nazım Hikmet Kültürevi'nde yapılacak yeni yıl konseri ile seyirci karşısına çıkacak. - BURSA

Kaynak: İHA