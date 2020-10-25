Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fox News'a verdiği röportajda, ABD'li muhabirin "Türkiye sizi savaşa zorluyor" sözlerine "Türkiye bize politik destek sağlıyor, onlar bizim dostumuz ve müttefikimiz ve biz de bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururlu ve mutluyuz" diyerek sert bir cevap verdi.