Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz
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Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz

25.10.2020 15:55 | Son Güncelleme: 25.10.2020 16:23

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fox News'a verdiği röportajda, ABD'li muhabirin "Türkiye sizi savaşa zorluyor" sözlerine "Türkiye bize politik destek sağlıyor, onlar bizim dostumuz ve müttefikimiz ve biz de bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururlu ve mutluyuz" diyerek sert bir cevap verdi.

Dünya genelinde Azerbaycan'ın haklı mücadelesine olan destek giderek artarken, dünya medyası da mikrofonları Azerbaycan'ın sesini duyurmak için uzatmaya başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD'li Fox News'la gerçekleştirdiği, gündeme dair önemli konulara açıklık getirdi. Azerbaycan'ın haklı mücadelesini bir kez daha dünyaya duyuran Aliyev, muhabirin kışkırtıcı sorularına verdiği cevaplarla gündeme oturdu.

"TÜRKİYE GİBİ BİR DOSTUMUZ OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Fox News muhabirinin yaratmaya çalıştığı Türkiye karşıtı tavırlara geçit vermeyen Aliyev, ABD'li kanala ders niteliğinde açıklamalarda bulundu. Aliyev, Türkiye'nin Dağlık Karabağ bölgesinde problem yarattığını söyleyen Fox News muhabirinin iddialarını kesin bir dille reddederek,"Türkiye bize politik destek sağlıyor, onlar bizim dostumuz ve müttefikimiz ve biz de bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururlu ve mutluyuz. " ifadelerini kullandı.

Aliyev, 'Türkiye sizi savaşa zorluyor' diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz

"TÜRKİYE GÜÇLÜ VARLIĞIYLA HERKESE MESAJ VERİYOR"

Türkiye'nin uluslararası arenada önemli bir politik güç olduğunu yineleyen Aliyev, muhabirin "Türkiye sizi savaşa zorluyor" sözlerini ise "Hayır, asla. Türkiye bize politik destek veriyor ve bu her şeyden önemli. Çünkü Türkiye 'Biz Azerbaycan'ın yanındayız' dediğinde bu herkese açık bir mesaj olarak ulaşıyor." şeklinde yanıtladı.

"6 TANE S 300 İMHA ETTİK"

''27 Eylülden beri ordumuz 6 S-300 imha etti'' diyen Aliyev'in, ABD'li muhabirin tüm provokatif sözlerine karşı tokat niteliğinde verdiği cevaplar, iki kardeş ülkenin arasındaki bozulmaz bağı bir kez daha dünyaya göstermiş oldu.

Aliyev, 'Türkiye sizi savaşa zorluyor' diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz

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Haber Yorumları (2)
ALIYEV HARIKA: ALIYEV HARIKA KONUSUYOR ILERI GORUSLU TURKCU, ADAMLARI KENDI DILLERINDE HADDINI BILDIRIYOR, BU KONUSMALAR AZ TV''DE CIKIYOR CANLITV NOKTA KOMDAN IZLEYEBILIRSINIZ
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432: faşist komünizmin siyonizmin bir numaralı destekçisi etkisi ve desteğiyle olan fox tv dünyaya beladır medya vardır savaşları sona erdirir kimi medyada vardır savaşları dahada kışkırtır alçakça ve sanki ermeni işgalcileri haklıymış gibi bir politika siyasetçilerin güdümünde yaparlar lanet olsun dünya siyonist yahudi köpeklerine lobilerine lanet olsun dünya evanjelist hristiyan alçak lobilerine diasporalarına dünya lobilerle diasporalarla her ülkede dönüyor kimsenin haberi yok
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