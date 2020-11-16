Aliyev, işgalden kurtarılan iki kentte Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekti
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Aliyev, işgalden kurtarılan iki kentte Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekti

16.11.2020 22:37 | Son Güncelleme: 16.11.2020 22:46
Aliyev, işgalden kurtarılan iki kentte Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebyarıl kentlerini ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebyarıl kentlerini ziyaret etti. Aliyev, ziyareti sırasında Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekti.

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğratıldığı çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ilk kez cephe hattına giderek, Fuzuli ve Cebrayıl kentlerini ziyaret etti. Aliyev'e eşi Mihriban Aliyeva da eşlik etti. Aliyev ve eşi, Aras Nehri üzerinde bulunan ve Azerbaycan ve İran'ı birbirine bağlayan Hudaferin Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Aliyeva'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Hudaferin Köprüsü az ileride. Bunlarda vahşi düşman tarafından yıkılan Azerbaycan vatandaşlarının evleri. Araz Nehri Azerbaycan-İran sınırı. Dostluk sınırı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, yıllar sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgede Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekti. Yol boyunca Ermenistan tarafından kullanılmaz hale getirilen evleri gösteren Aliyev, "Yerle bir edilmiş köyleri ve evleri gördüğümüz zaman nasıl vahşi bir düşmanla karşılaştığımızı bir daha anlıyoruz. Dünyanın birçok noktasında savaş devam ediyor ama ben inanmıyorum ki, kimse bu kadar vahşi bir düşmanla karşılaşsın. Bizim zaferimiz hakkın ve adaletin sağlanmasıdır. Bugün 16 Kasım benim hayatımda önemli bir gün olarak kalacaktır. Biz birazdan Azerbaycan'ın en eski mimari abidelerinden biri olan Hudaferin Köprüsü'ne ulaşacağız" dedi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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