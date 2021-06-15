Aliyev ile Emine Erdoğan arasında dikkat çeken diyalog! Şuşa şaşkınlığı tepkisine yansıdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, otobüsle Şuşa'ya giderken Aliyev ile Emine Erdoğan arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. "Burası böyle hoş muydu?" sorusunu soran Emine Erdoğan, Aliyev'in cevabı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldığı NATO Liderler Zirvesi'nin ardından dün akşam saatlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şuşa'daki programları öncesinde Fuzuli'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa'ya birlikte hareket ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yol boyunca bölgede yürütülen imar ve inşa çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

EMİNE ERDOĞAN, ALİYEV'İN YANITI KARŞISINDA ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Yolda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şuşa'yla ilgili "Böyle hoş muydu 30 yıldır burası? sorusuna İlham Aliyev, "Çünkü işgalden önce Ermeniler yaşamıyordu. Burada Azerbaycanlılar yaşıyordu. Onlar işgal ettikten sonra binaları yıktılar" yanıtını verdi. Emine Erdoğan ise Aliyev'in yanıtı sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.