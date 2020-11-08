Aliyev "Babamın vasiyetini yerine getirdim" diyerek Şuşa zaferini ilan etti! Azeriler kutlama için sokaklara döküldü

Azerbaycan ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini 28 yıl sonra işgalden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in "Babamın vasiyetini yerine getirdim" diyerek duyurduğu müjde sonrası Azeri vatandaşlar sokaklara dökülerek bu güzel haberi kutladı.

Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını almak için başlattığı harekatta emin adımlarla ilerleyen Azerbaycan, kritik önemdeki Şuşa kentini kurtardı. Aliyev, Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa'nın alındığını, ulusa sesleniş konuşmasında tüm dünyaya duyurdu.

KRİTİK ÖNEME SAHİP

Dağlık Karabağ için kritik bir öneme sahip olan Şuşa'nın sahip olduğu coğrafi özellikler, bölgede daha kolay hakimiyet kurulmasını sağlayacak. Kent ayrıca Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti ve en büyük kenti olan Hankendi'yi alabilmek için de önem taşıyordu.

SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Aliyev'in Şuşa zaferi sonrasında halk, başkent Bakü olmak üzere çok sayıda noktada sokaklara döküldü. Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile kutlama yapan halka, diğer vatandaşlar ise arabalarından korna çalarak eşlik etti.

"ATA VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİM"

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında "Şuşa'yı işgalden kurtardık. 28 yıl sonra orada ezan okunacak. Ata vasiyetini yerine getirdim" demişti.

Kutlamalardan görüntüler: