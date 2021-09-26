Alışveriş merkezinin çatısında yangın paniği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alışveriş merkezinin çatısında yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alışveriş merkezinin çatısında yangın paniği

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kiremitli Mahallesi Burdur Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı alışveriş merkezinde yaşandı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi. - ANTALYA

Alışveriş merkezinin çatısında yangın paniği

Alışveriş merkezinin çatısında yangın paniği

Alışveriş merkezinin çatısında yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kahvehanede yangın çıktı, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı

Kahvehanede yangın çıktı, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı

 'Kız isteme' yolunda kaza; devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı

'Kız isteme' yolunda kaza; devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı

 Finlandiyalı turist, tramvay köprüsünden atlayarak intihar etti

Finlandiyalı turist, tramvay köprüsünden atlayarak intihar etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Esra Erol Müge Anlı
Spor Kerem Aktürkoğlu Nihat Özdemir Cüneyt Çakır Balotelli
Tüm Haberler Güzel Sözler Sergen Yalçın Şans Oyunları Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alışveriş merkezinin çatısında yangın paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 12:51:34. #1.12#