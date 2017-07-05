Psikolojik Tedavi Gören Genç Adam Alışveriş Merkezinde Canına Kıydı

Bursa'da, psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen 27 yaşındaki Emin Allı, bir alışveriş merkezinin 3'üncü katından atlayarak yaşamına son verdi. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ZEMİN KATTA YÜRÜYENLERİN ÖNÜNE DÜŞTÜ, BİR KADIN SON ANDA KURTULDU

Olay dün saat 22:30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Psikolojik sorunları için tedavi gören Emin Allı, dün gece alışveriş merkezinde bir süre gezdikten sonra, birdenbire kendini 3'üncü kattan boşluğa bıraktı. Zemin katta yürüyenlerin önüne düşünce korku ve paniğe neden olan Emin Allı, ağır yaralandı.

KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI ANCAK HAYATA DÖNDÜRÜLEMEDİ

Ambulansla hastaneye götürülen Allı'nın yolda duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Allı, götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen tekrar yaşama döndürülemedi. Allı'nın cesedi Cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

BİRDENBİRE KORKULUKLARA YÖNELDİ

Emin Allı'nın alışveriş merkezinde kendini boşluğa bıraktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Allı'nın 3'üncü katta gezerken birden korkuluklara yönelerek kendini boşluğa bıraktığı ve zemin katta yere çakıldığı görülürken, bir kadının Emin Allı'nın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.