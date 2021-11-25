Alişan sevenlerine müjdeyi verdi

TRT 1 ekranlarında programa başlayacağını müjdeleyen şarkıcı, "Tek başıma yapacağım bir iş olacak. Bundan önce yaptığım sabah programı gibi, sanatçı arkadaşlarımı konuk edeceğim, güzel bir program olacak" dedi.

Program çekimleri için yeğenleriyle Gaziantep ve Urfa arası mekik dokduğunu söyleyen şarkıcı, "Ara ara gidip böyle çekimler yapacağım" dedi.

"BOSTANCI'DA SAHNE ALACAĞIM"

Hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alacağını belirten Alişan, "Mart ayında Bostancı Gösteri Merkezi'nde görkemli bir konser vereceğim. Bu konserin içerisinde stand-up olacak. 1996'dan günümüze kadar ulaşan Alişan'ı anlatacağım" şeklinde konuştu.