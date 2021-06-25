Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu anlattı: Durumu çok kritik, dua istiyoruz
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Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu anlattı: Durumu çok kritik, dua istiyoruz

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu anlattı: Durumu çok kritik, dua istiyoruz
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı, dün eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş'la birlikte hastanedeydi.

Ünlü şarkıcı, dün eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş'la birlikte hastanedeydi. Aile, doktorlardan müjdeli bir haber alabilmek için hastanenin kapısından ayrılmadı.

Selçuk Tektaş'ın gözyaşlarına boğulan eşi Merve Tektaş'ı Alişan ve annesi teselli etmeye çalıştı.

Şarkıcı, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara "Durumu çok kritik, dua istiyoruz" diye yanıt verdi. 

Hastanenin önünden ayrılmayan Alişan, kardeşinin eşi Merve Tektaş'ı teselli etti.

Kaynak: Hürriyet

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Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu anlattı: Durumu çok kritik, dua istiyoruz - Haberler Magazin
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