Alişan'ın yıllar önce Nusret Gökçe'nin ortaklık teklifini reddettiği ortaya çıktı

30.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:00

Tüm dünyada büyük üne kavuşan Nusret Gökçe'nin yıllar önce Alişan'a ortaklık teklif ettiği ortaya çıktı. Seneler sonra ortaya çıkan ortaklık teklifi hakkında konuşan Alişan, pişman olduğundan bahsetti.

NUSRET, ALİŞAN'A ORTAKLIK TEKLİF ETMİŞ

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre: Nusret Gökçe'nin dükkan açmak için parasının olmadığı bir dönemde Alişan'a ortaklık teklif ettiği öğrenildi. Alişan'ın o günlerde bu ortaklığa cesaret edemediği ve Nusret'e 'hayır' dediği ortaya çıktı.

"NUSRET BU TEKLİFİ BAŞKALARINA ETMİŞ AMA KABUL ETMEMİŞLER"

Bu konunun konuşulmasıyla telefonla canlı yayına bağlanarak teklif haberini doğrulayan Alişan, şunları söyledi: "Ara sıra Nusret'in dükkanının önünden geçerken iç çektiğim oluyor. Nusret bu teklifi sadece bana değil birkaç kişiye daha yapmış, onlar da kabul etmemiş. Öncelikle şunu söyleyeyim adam inanılmaz başarılı ve ilk günkü gibi çalışıyor. Her sabah erken kalkıp dükkanlarını kontrol ediyor Allah daha çok versin. Bizim ortaklık olayına gelince; Ben askere gitmeden önce 2009 yılında Çağla ile program yapıyorduk, program çıkışı da devamlı Nusret'in çalıştığı mekana yemeğe gidiyorduk. İlk steak işini o yapıyordu, o zaman da yoğun bir yerdi."

"NUSRET'E BEN ORTALIK TEKLİF ETTİM ODA KABUL ETMEDİ"

Bana dedi ki 'Abi ben tek başıma bir yer açmak istiyorum, çok da büyük bir para değil, bana güven çok güzel yerlere geleceğiz' dedi. Ben de 'Nusret'cim ben askere gideceğim bir ay sonra, şu anda böyle bir yatırım düşünmüyorum, yaparsan tabii ki desteklerim her zaman gelirim' dedim. Askerdeyken kardeşim aradı 'Abi Nusret dükkan açtı, dükkan dolup dolup taşıyor' dedi. Ben de askerden sonra Nusret'in dükkanına gittim, Etiler'deki ilk mekanına, ben ortaklık teklif ettim, o ortak olmadı."

"ONA YİNE DESTEK OLURUM"

"Nusret bana ortak olmak için bir rakam teklif etmedi, ben biraz araştırdım 300-400 bin dolar civarı bir paraydı o zaman dükkanı açmak. Sonuçta Nusret'in kısmetiymiş ben yine destek olurum ona…"

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