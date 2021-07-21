Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş

Şarkıcı Alişan'ın koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş, 42 yaşında hayatını kaybetti. Tektaş'ın vefatından bir süre önce durumunda iyileşme olması ailesini ve doktorlarını umutlandırırken, Tektaş'ın kısa süre sonra yeniden kötüleştiği belirtildi.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş, bir süredir mücadele ettiği koronavirüse yenik düştü. Hastanede entübe şekilde yatan Tektaş'ın vefatının ardından tedavi sürecine ilişkin detaylar da öğrenildi. Buna göre Selçuk Tektaş'ın vefatından kısa bir süre önce durumunda iyileşme olduğu ancak değerlerinin yeniden düştüğü belirtildi.

DOKTORLAR, "OLUMLU REAKSİYONLAR VAR" DEMİŞ

Selçuk Tektaş'ın doktorların bekledikleri bazı reaksiyonları verdiği belirtirken, tedavi sürecinin de bu reaksiyonlara göre ilerletildiği ancak Tektaş'ın tüm çabalara rağmen daha fazla ilerleme kaydedemediği öğrenildi.

KISA SÜRE ÖNCE UMUTLANMIŞLAR

Tektaş ailesinin kısa süre önce gelen iyi haberler nedeniyle umutlandığı ancak Selçuk Tektaş'ın durumunun yeniden kötüleşmesi üzerine büyük üzüntü yaşadığı aktarıldı.

YAŞAR İPEK DE SÖYLEMİŞTİ

Yaşar İpek, bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Selçuk Tektaş hakkında Alişan'dan bilgi aldı. Müjdeli bir haber veren İpek, doktorların sıkı takipte olduğu 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ın bazı reaksiyonlar gösterdiğini söylemişti.