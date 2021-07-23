Alişan'ın kardeşinin cenaze törenine katılmayan Demet Akalın, sessizliğini bozdu: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın
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Alişan'ın kardeşinin cenaze törenine katılmayan Demet Akalın, sessizliğini bozdu: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmenin acısını yaşayan Alişan'ı zor gününde yalnız bıraktığı hatta cenaze günü konser verdiği ileri sürülen Demet Akalın sessizliğini bozdu. 2 gündür Alişan'ın yanında olduğunu söyleyen Akalın, "Beni bu işlerin içine sokmayın. İnsanlar acılı" dedi.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tektaş, 2 gün önce düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğa uğurlanırken acılı ailesi ayakta durmakta güçlük çekti. Alişan'la yakın arkadaş olan Demet Akalın'ın cenaze törenine katılmaması ise dikkatlerden kaçmamıştı.

"2 GÜNDÜR ALİŞAN'IN YANINDAYIM"

Alişan'ın yanına gitmediği ileri sürülen Akalın'ın cenaze günü de Bodrum'da sahneye çıktığı iddia edilmişti. Hakkında peş peşe iddialar ortaya atılan Akalın ise daha fazla dayanamayarak sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından iddialara cevap veren şarkıcı, şunları söyledi: "Ben iki gündür Alişan'ın yanındayım. Beni bu işlerin içine sokmayın! İnsanlar acılı! Sabah mezarlıktaydım, kızının mandalinası babasının üstünde toprağın üstünde!"

Alişan'ın kardeşinin cenaze törenine katılmayan Demet Akalın, sessizliğini bozdu: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın

"GÖZÜNÜN YAŞI DİNMEYEN AİLEYİ DÜŞÜNEN YOK"

"Ayıptır, günahtır, acı bu acı ya! Magazinlik değil konu ne garipsiniz ayıp. Konuşacak çok şey varda o gözünün yaşı dinmeyen aileyi düşünen yok. İnsan mezarlıkta ne olduğunu anlıyor. Gelen varsa anlardı."

Alişan'ın kardeşinin cenaze törenine katılmayan Demet Akalın, sessizliğini bozdu: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın
Rahatsızlığından dolayı Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmayan Demet Akalın konsere mi çıktı?
Rahatsızlığından dolayı Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmayan Demet Akalın konsere mi çıktı?
Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı
Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı
Alişan'ın kardeşinin cenaze törenine katılmayan Demet Akalın, sessizliğini bozdu: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Alişan'ın kardeşinin cenaze törenine katılmayan Demet Akalın, sessizliğini bozdu: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın - Haberler Magazin
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