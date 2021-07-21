ALİŞAN'IN KARDEŞİ SELÇUK TEKTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 2
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ALİŞAN'IN KARDEŞİ SELÇUK TEKTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞARKICI Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'ın Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ŞARKICI Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'ın Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

38 yaşında dün gece koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş için Teşvikiye Camii'ne cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Selçuk Tektaş'ın ailesi, sevenleri ve yakınlarının yanı sıra Çağla Şikel, Bülent Serttaş, Burhan Çaçan gibi sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Alişan, kardeşinin naaşının yanından ayrılmadı. Tektaş'ın naaşının üzerine Fenerbahçe Bayrağı konuldu. Alişan ve yakınları taziyeleri kabul etti. Zaman zaman ayakta durmakta zorlanan yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Camiye gelenlerden helallik istendikten sonra cenaze namazı kılındı, Selçuk Tektaş'ın naaşı sevenleri tarafından omuzlarda taşındı. Selçuk Tektaş'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

ALLAH AŞKINA AŞI OLUN

Cenazeye katılan şarkıcı Bülent Şerttaş, Alişan'ı anlayabiliyorum. Anneyi babayı tabii şuan anlayamıyorum evlat. Allah kimseye yaşatmasın. Nur içinde yatsın. Buradaki herkes böyle bir insan tanımadık. Böyle güzel insan tanımadık diyorlar. Allah aşkına aşı olun. Şu dertten kurtulalım, bakın gencecik insanlar gidiyor, lütfen aşı olun dedi.

ÖLÜM HEPİMİZ İÇİN AMA GENÇ OLMASI HEPİMİZİ ÇOK ÜZDÜ

Şarkıcı Burhan Çaçan da Allah anasına babasına sabır versin. Alişan kardeşime sabır versin. Ölüm hepimiz için ama genç olması gerçekten hepimizi çok üzdü. Ben de kovid geçirdim. Kimisi hafif geçiriyor, kimisinin akciğerine iniyor. Kardeşimin de öyle olmuş akciğerlere inmiş, dikkat etmek gerekiyor diye konuştu.

ALİŞAN'IN KARDEŞİ SELÇUK TEKTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 2
ALİŞAN'IN KARDEŞİ SELÇUK TEKTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 2
ALİŞAN'IN KARDEŞİ SELÇUK TEKTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 2
ALİŞAN'IN KARDEŞİ SELÇUK TEKTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 2
ALİŞAN'IN KARDEŞİ SELÇUK TEKTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 2
ALİŞAN'IN KARDEŞİ SELÇUK TEKTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 2
ALİŞAN'IN KARDEŞİ SELÇUK TEKTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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