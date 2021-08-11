Alişan'ın kardeş özlemi bitmiyor: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
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Alişan'ın kardeş özlemi bitmiyor: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Alişan'ın kardeş özlemi bitmiyor: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Diğer - Haberler | Magazin

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinin ani ölümüyle yıkılan Alişan ise sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Kardeşiyle fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Geçtiğimiz ay evli ve 2 çocuk babası kardeşi Selçuk Tektaş'ın son yolculuğuna uğurlayan Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi duygulandırıyor. Önceki gün iki yeğeninin ve kendi kızının fotoğrafını paylaşarak "Aşklarım" yazan Alişan, bu sefer de kardeşinin fotoğrafını paylaştı.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

21 gün önce kardeş acısıyla sarsılan Alişan, ara verdiği sosyal medyaya dün döndü. Kardeşine olan özlemi her geçen gün artan Alişan, kızı Eliz'in doğduğu gün hastane odasında çekilen fotoğrafı sayfasında paylaştı. Alişan, Selçuk Tektaş'ın da yer aldığı fotoğrafı "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" notuyla paylaştı.

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Kaynak: Diğer

Kardeşinin ölümünden sonra yeğenlerine sahip çıkan Alişan'dan duygulandıran paylaşım
Kardeşinin ölümünden sonra yeğenlerine sahip çıkan Alişan'dan duygulandıran paylaşım
Kardeşini ve kuzenini kaybeden Alişan sahnelere geri dönüyor
Kardeşini ve kuzenini kaybeden Alişan sahnelere geri dönüyor
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