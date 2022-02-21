Esra Erol "Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz?" sorusuna cevap vermedi - Haberler
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Esra Erol "Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz?" sorusuna cevap vermedi

Haberler.com, Zehra Yaşık - Magazin
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Instagram'da paylaşılan "Alişan ve Buse Varol'un evliliklerindeki krizin sebebi oldu" başlıklı gönderiyi beğenen Esra Erol'un bu hamlesi ise kafaları karıştırmıştı. Erol'a bu hamlesi sorulduğunda ise "İyi akşamlar" diyerek konuyu kapattı.

Alişan ve Buse Varol çiftinin ayrılık haberleri magazin gündemini uzunca bir süre meşgul etmişti. Geçtiğimiz günlerde ise "Alişan ve Buse Varol'un evliliklerindeki krizin sebebi oldu" başlıklı Instagram gönderisini beğenen Esra Erol'un bu hamlesi dikkat çekti. Tiyatro oyunu galasına katılan ünlü televizyoncuya sosyal medyada gündem olan beğenisi soruldu.

BEĞENİSİ OLAY OLMUŞTU

Beş farklı kadın sanatçının hayata tutunma çabalarını anlatan "Sonbahara Son Güller" oyununun galası, dün KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşti. Galaya katılan ünlü isimler arasında sunucu Esra Erol da vardı. Bir dönem kız kardeşi Eda Erol'la nişanlı olan Alişan'ın evlilik kriziyle ilgili paylaşımı beğenen Esra Erol'un bu hareketi çok konuşulmuştu.

Alişan'ın ayrılık haberini beğenen Esra Erol'u köşeye sıkıştıran soru! İki kelimelik cevap verdi

SORUYU "İYİ AKŞAMLAR" DİYEREK GEÇİŞTİRDİ

Galada basın mensuplarının karşısına çıkan Esra Erol, "Alişan ve Buse Varol'un ayrılık haberini neden beğendiniz?" sorusuna "İyi akşamlar" diyerek, yanıt vermemeyi tercih etti.

Alişan'ın ayrılık haberini beğenen Esra Erol'u köşeye sıkıştıran soru! İki kelimelik cevap verdi

Alişan'ın ayrılık haberini beğenen Esra Erol'u köşeye sıkıştıran soru! İki kelimelik cevap verdi

Alişan'ın ayrılık haberini beğenen Esra Erol'u köşeye sıkıştıran soru! İki kelimelik cevap verdi

Esra Erol Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz? sorusuna cevap vermedi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Buse Varol, Esra Erol, Alişan, Magazin, Haberler

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