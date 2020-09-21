Alişan ile Mahsun Kırmızıgül neden küstü? Mahsun Kırmızıgül ve Alişan barıştı mı?
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Alişan ile Mahsun Kırmızıgül neden küstü? Mahsun Kırmızıgül ve Alişan barıştı mı?

Alişan ile Mahsun Kırmızıgül kavgası nedir? Bir dönemin meşhur üçlüsü olarak bilinen Alişan, Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz, Prestij Müzik'in adını duyurduğu isimler arasında yer alıyor. Ancak üç isim bir süre sonra yollarını ayırdı ve sonrasında Alişan ile Mahsun Kırmızıgül küstü haberleri çıktı. Peki, Alişan ile Mahsun Kırmızıgül neden küstü?

Alişan ile Mahsun Kırmızıgül neden küstü? Mahsun Kırmızıgül ve Alişan barıştı mı?
21.09.2020 11:56 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:01

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan bir dönem aynı sahneyi paylaştılar ancak bir süre sonra şirketin iflas etmesiyle yolları ayrılan üç ünlü isim, sonrasında kavgalarla magazin gündemine gelmeye başlamıştı. Özellikle Alişan ile Mahsun Kırmızıgül'ün kavgası nedeniyle eski dostlar, bibirleri hakkında sert açıklamalarda bulunuyorlardı. Alişan ile Mahsun Kırmızıgül barıştı mı?

ALİŞAN İLE MAHSUN KIRMIZIGÜL NEDEN KÜSTÜ?

Merhum Hilmi Topaloğlu'nun kurucusu olduğu Prestij Müzik ile Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan popüler haline geldi. O dönemde aynı sahneyi paylaşan sanatçılar şirketin iflasıyla farklı bir yol izledi. Ardından Kırmızıgül ile Alişan bitmeyen bir kavgaya tutuşarak magazin sayfalarında yer alıyorlardı.

İkilinin neden kavga ettikleri ve küstükleri net olarak bilinemedi ancak bir süre önce Alişan katıldığı bir programda Mahsun Kırmızıgül'ün babasına saygısızlık yaptığını ve bunu affedemeyeceğini belirtmes üzerine tarışmanın çıkış noktası öğrenildi. Olay hakkında Alişan, ''Çok yakın bir arkadaşımızın ortak arkadaşımızın düğününde karşılaştık. Ben gittim yanına bana böyle çok soğuk bir merhaba dedi. Sonra babam yanına gitti. Böyle bacak bacak üstüne atıp babamın suratına bile bakmadan bir 'Merhaba' dedi. Yani benim kafamdan aşağı kaynar sular döküldü.'' ifadelerini kullanmıştı.

ALİŞAN VE MAHSUN KIRMIZIGÜL BARIŞTI MI?

İki eski dostu, Alişan'ın haziran ayında yaşadığı trafik kazasının bir araya getirdiği söyleniyor. Eşi ve oğlu ile birlikte aracıyla İstanbul'dan İzmir'e seyahat eden Alişan, Haziran ayında bir tarfik kazası geçirmiş ve büyük bir tehlike atlaşmıştı. Olayın ardından Kırmızıgül'ün, Alişan'ın evine geçmiş olsun ziyaretine gitti ve iki yakın arkadaşın barıştığı iddia edildi.

Kaynak: Haberler.com

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