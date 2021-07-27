Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a: Seni çok seviyorum

Kardeş acısıyla sarsılan Alişan zor günler yaşamaya devam ediyor.

Kardeş acısıyla sarsılan Alişan zor günler yaşamaya devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce koronavirüse yakalanan Selçuk Tektaş tüm tedavilere rağmen 21 Temmuz Çarşamba günü vefat etmişti.

Kardeşinin vefatıyla yıkılan Alişan sevdiklerinin desteğiyle zorlu süreci atlatmaya çalışıyor. Sık sık kardeşinin mezarına gidip dua eden ünlü türkücü son olarak sosyal medya hesabından çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı.

Kardeşi Selçuk Tektaş'a olan özlemini dile getiren ünlü türkücü şu ifadeleri kullandı:

Bugün 7. gün… ve sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. O kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki, eminim Allah'ım seni en güzel yerde misafir ediyordur. Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız. Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda. Allah'ım senin mekanını cennet eylesin İnşallah.. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman, nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar. Hiç gitmemişsin gibi….

MEZARINI YAPTIRDI!

21 Temmuz Çarşamba günü kardeşini toprağa veren Alişan, Selçuk Tektaş için her gün dua okuyor ve okutuyor. Kardeşinin mezarını düzenletip çiçekler ektiren Alişan'ın sık sık mezarlığa gittiği zamanın çoğunu orada geçirdiği öğrenildi.

MEVLİT OKUYACAK

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için bugün mevlit okuyacağını sosyal medya hesabından duyurdu: Merhum kardeşim Selçuk Tektaş'ın 7. gecesi sebebiyle mevlit programımız 27.07.2021 Salı günü akşam namazından sonra Teşvikiye Camii'nde yapılacaktır.

Kardeşinin cenaze bilgilerinin anons edildiğini duyan Alişan, Selçuk Tektaş'ın adının okunduğu anda gözyaşlarına boğularak tabuta sarılmıştı.

Kaynak: Hürriyet