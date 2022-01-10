Alişan'dan eşi Buse Varol için çok konuşulacak itiraf: Öpüşseydi karım olmazdı

Eşi Buse Varol ile sık sık ayrılacağı dedikoduları ortaya çıkan ancak her seferinde bu iddiaları yalanlayan Alişan, Söylemez Olmaz programına telefonla bağlanarak çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"BUGÜNE KADAR ÖPÜŞMEDİĞİ İÇİN BUSE'Yİ SEÇTİM"

Eşiyle arasının çok iyi olduğunu söyleyen Alişan'a Arto tarafından "Bir dizide öpüşme rolü olsa izin verir misin?" sorusu soruldu. Alişan ise yanıt olarak "Zaten bugüne kadar öpüşmediği için seçtim Buse'yi" ifadelerini kullandı.

"EVLİLİK SÖZLEŞMEMİZ YOK"

Eşiyle arasında evlilik sözleşmesi olduğu iddialarını da cevaplayan Alişan, "Bizim evliliğimizde hiç böyle bir şey olmadı. 'Onun parası, benim param' lafı olmadı. Evlilik sözleşmemiz yok. Böyle bir şey olabilir mi ya! Çok saçma bir şey? Benim karımdan ya da karımın benden böyle bir beklentisi varsa böyle bir evliliğe zaten girmem." diye konuştu.

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