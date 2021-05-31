Alişan'dan şaşırtan Süleyman Soylu paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Alişan, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...