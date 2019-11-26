Alikahya kapalı pazar alanına ücretsiz ring servisi

26.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:45

İzmit Belediyesi tarafından toplu ulaşım araçlarının güzergahında olmayan Alikahya kapalı Pazar alanına ulaşımın sağlanması için ücretsiz ring servisini hizmete sundu.



İzmit Belediyesi tarafından vatandaşların pazar yerlerine ulaşımını kolaylaştırmak için hazırlanan ücretsiz ring servis hizmeti Alikahya Mahallesi'nde hayata geçiyor. Alikahya kapalı pazar alanına, 27 Kasım Çarşamba gününden itibaren başlayacak olan ücretsiz ring servis hizmetinden vatandaşlar, 10.00-18.00 saatleri arasında her saat başında yararlanabilecek. Pazar alanına toplu taşıma atacı olmadığı için yıllardır kendi imkanları ile ulaşım sağlayan Alikahya Atatürk, Merkez ve Fatih mahallerine bağlı Körüktepe, Boşnaklar ve Gürcüler köy yerlerinde yaşayan bölge halkı, ring servis ile kapalı pazar alanına ücretsiz gidebilecek.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren halkımıza hizmet sunmak, onların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Halkımızın mutluluğu için çalışmaya devam" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA