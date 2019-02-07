Alice Müzikali İçin Şarkı Söyleyen Serenay Sarıkaya, Sesiyle Büyüledi

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, başrolünü oynadığı Alice Müzikali için stüdyoya girip Nil Karaibrahimgil'in şarkısını seslendirdi

NİL KARAİBRAHİMGİL'İN ŞARKILARINI OKUDU

7 Şubat'ta prömiyeri yapılacak müzikal için Nil Karaibrahimgil, "Duy Beni" ve "Kuzey Yıldızı" adlı iki şarkı hazırladı. Sarıkaya önceki gün şarkıları seslendirmek için stüdyoda Nil Karaibrahimgil ile bir araya geldi.

"ŞARKILAR HEPİMİZ İÇİN ÖZEL OLACAK"

Ünlü oyuncu, "Nil'e, Alice'in ve benim ruhumu bu kadar şeffaf görebildiği ve aktarabildiği için sonsuz teşekkür ederim. Bu iki harika şarkı benim ve hepimiz için çok özel olacak" dedi.

SESİYLE BÜYÜLEDİ

Müzikalin resmi Instagram hesabından Nil Karaibrahimgil ve Serenay Sarıkaya'nın stüdyodaki eğlenceli halleri paylaşıldı. Sesiyle büyüleyen Serenay Sarıkaya'nın videosu hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

"GÜZEL SESLİMİN GÜZEL SESİNİ"

Sarıkaya'nın videosuna "Dünyanın en ama en güzel videolarından", "Güzel seslimin sesini yakında duyacağım" ve "Mükemmel" yorumları yapıldı.