Alice Müzikali İçin Şarkı Söyleyen Serenay Sarıkaya, Sesiyle Büyüledi
Başrol oynadığı Alice Müzikali için stüdyoya giren oyuncu Serenay Sarıkaya, Nil Karamibrahimgil'in şarkısını seslendirdi. Başarılı oyuncu sesiyle adeta büyüledi.
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, başrolünü oynadığı Alice Müzikali için stüdyoya girip Nil Karaibrahimgil'in şarkısını seslendirdi
NİL KARAİBRAHİMGİL'İN ŞARKILARINI OKUDU
7 Şubat'ta prömiyeri yapılacak müzikal için Nil Karaibrahimgil, "Duy Beni" ve "Kuzey Yıldızı" adlı iki şarkı hazırladı. Sarıkaya önceki gün şarkıları seslendirmek için stüdyoda Nil Karaibrahimgil ile bir araya geldi.
"ŞARKILAR HEPİMİZ İÇİN ÖZEL OLACAK"
Ünlü oyuncu, "Nil'e, Alice'in ve benim ruhumu bu kadar şeffaf görebildiği ve aktarabildiği için sonsuz teşekkür ederim. Bu iki harika şarkı benim ve hepimiz için çok özel olacak" dedi.
SESİYLE BÜYÜLEDİ
Müzikalin resmi Instagram hesabından Nil Karaibrahimgil ve Serenay Sarıkaya'nın stüdyodaki eğlenceli halleri paylaşıldı. Sesiyle büyüleyen Serenay Sarıkaya'nın videosu hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
"GÜZEL SESLİMİN GÜZEL SESİNİ"
Sarıkaya'nın videosuna "Dünyanın en ama en güzel videolarından", "Güzel seslimin sesini yakında duyacağım" ve "Mükemmel" yorumları yapıldı.
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bu sesinden önce neyi ile büyüledi. bilen varsa söylesin yoksa kafayı yiyeceğim. .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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EVET ARKADAŞLAR BU BOŞ İŞLERİ BIRAKIN BU GÜNKİ DERSİMİZİN KONUSU 28 ŞUBAT 1997 DARBESİNDEN SONRA İKTİDARA ÜŞÜŞEN KOALİSYON HÜKÜMETİNİN YAPTIĞI AKARYAKIT VE LPG YE YÜZDE YÜZÜ GEÇEN ZAMLARLA HAYATIMIZ ALT ÜST OLDU SONRASI MALUMÜNÜZ KRİZ. DAHA SONRA GELEN MEVCUT İKTİDAR DA KOLAYCILAĞA KAÇIP BU HAKSIZ UYGULAMAYI YÜKSEK VERGİLENDİRMEYİ DEVAM ETTİRDİ UCUZLUK MUCUZLUK BEKLEMEYİN HİKAYE ÇÜNKİ TÜR. . Kİ. . YE. . DE. . ÜRETİM MALİYETLERİ ÇOK YÜKSEK OLDUĞUNDAN İŞ SAHASI ÇOK AZ . . GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNDEN ENDİŞELİMCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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BU MUHABİRLER İÇLERİNDE NE YAŞIYORLARSA; HAYAL DÜNYALARINI HABER YAPIP ÖNÜNÜME SERİYORLAR. ARKADAŞIM BU KADININ HİÇBİR DEĞERİ VE HABER NİTELİĞİ YOK. GERÇEK DÜNYAYA DÖN. FANTEZİ DÜNYANDAN ÇIK ARTIK. ÖNÜMÜZDE SEÇİMLER VAR. ORAYA ODAKLANSAN DAHA HAYIRLI BİR İŞ YAPMIŞ OLURSUN. HABERLERİNİZ; PARAYI VEREN İSMİ CİSMİ BELLİ OLMAYAN ŞAHISLARIN REKLAMLARIYLA DOLUCevap Yaz Yayından KaldırTIRCI OSMAN: abi senin kafa baya bi çalışıyo yaw, ne içiyon ne yiyon bize de ver, sen bu akılla fazla yaşamazsın1 Yayından Kaldır
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abi şarkı söylerken sahne ışıklarını kapatmayın, dinleyenler korkmasın, bol miktarda kulak tıkacı dağıtın para almayın, gerekebilir ben dinlemedimCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır