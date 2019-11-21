Alican Yücesoy'un Zebralarla sınavı!

21.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:00

Filmin başrol oyuncularından Alican Yücesoy'a en son 9. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde olmak üzere, dört ayrı festivalde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandıran Onur karakterinin rüyalarına giren, kâbusu olan zebralar, izleyiciye mesajlar yağdırıyor. Herkesin kendi zebrasını bulacağı, bir beyaz yaka komedisi olan "Küçük Şeyler", 29 Kasım'da vizyona giriyor.

Kıvanç Sezer'in yazıp yönettiği "Küçük Şeyler", beyaz yakalıların yaşantısını, maddi kaygılar nedeniyle hayatlarında yeni bir döneme giren Onur ve Bahar çifti üzerinden; kaçınılmaz kavgalarla, kabuslarla, absürt durumlarla, bedensel ve ruhsal değişimlerle anlatıyor. Film, pek çok kez zebralarla göz göze gelen Onur karakterini canlandıran Alican Yücesoy'a, en son 9. Malatya Uluslararası Film Festivali olmak üzere 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ve Herceg Novi - Montenegro Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandırdı. Trajikomik anlatım diliyle dikkatleri çeken, mizah unsurunun eksik olmadığı filmin başrollerinde Yücesoy'a Başak Özcan eşlik ediyor.

Ortak noktaları lüks bir site olan farklı karakterlerin hayatlarına odaklanan, işçi, müşteri ve müteahhiti konu alan bir üçlemenin ikinci filmi olarak izleyiciyle buluşan "Küçük Şeyler"de; Alican Yücesoy ve Başak Özcan'ın yanı sıra Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Nihal Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel ve Kubilay Tuncer gibi isimler de rol alıyor. Görüntü yönetmenliğini Hatip Karabudak'ın, sanat yönetmenliğini Alceste Wegner ve Reyhan Acar'ın yaptığı filmin uygulayıcı yapımcılığını Selim Güntürkün, yardımcı yönetmenliğini Emin Akpınar üstleniyor.

Asteros Film, Karaçelik Film ve Zebra Productions yapımı olan "Küçük Şeyler"in yapımcılığını Tolga Karaçelik, Kıvanç Sezer ve Kanat Doğramacı üstleniyor. Dağıtımcılığını TME Films'in yaptığı "Küçük Şeyler", 29 Kasım 2019'da sinemalarda!

Ödüller

Yurt içi ve yurt dışındaki festivallerde kazandığı ödüllerle adından sıkça söz ettiren "Küçük Şeyler" filmi, en son, 9. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde beş ödüle birden layık görüldü. Film, festivalde hem En İyi Film Ödülü'nü, hem de SİYAD En İyi Film Ödülü'nü kazanırken, filmin yönetmeni Kıvanç Sezer YÖN-BİR En İyi Yönetmen Ödülü'nün, filmin iki başrol oyuncusu Alican Yücesoy En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün, Başak Özcan ise En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.

Film, 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nü kazanırken, başrol oyuncularından Alican Yücesoy, filmdeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü, filmin kurgusunu üstlenen Selda Taşkın ise, Cahide Sonku Ödülü'nün aldı.

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'ne layık görülen filmde Alican Yücesoy, Aytaç Arman En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü, Başak Özcan ise Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Dünya prömiyerini Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali 2019'da gerçekleştiren filmin başrol oyuncularından Alican Yücesoy, Herceg Novi - Montenegro Film Festivali'nde, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alarak filme ilk ödülünü kazandırmıştı.

Kaynak: Bültenler