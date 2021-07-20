Aliağa'da mülki erkan ve vatandaşlar Engelsiz Yaşam Parkı'nda bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aliağa'da mülki erkan ve vatandaşlar Engelsiz Yaşam Parkı'nda bayramlaştı

Aliağa'da mülki erkan ve vatandaşlar Engelsiz Yaşam Parkı'nda bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aliağa'da mülki erkan ve vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi arefe gününde Aliağa Kaymakamlığının düzenlediği programda Engelsiz Yaşam Parkı'nda bir araya gelerek bayramlaştı.

Aliağa'da mülki erkan ve vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi arefe gününde Aliağa Kaymakamlığının düzenlediği programda Engelsiz Yaşam Parkı'nda bir araya gelerek bayramlaştı.

Engelsiz Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen programa Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa Sahil Güvenlik Komutan Vekili Halil İbrahim Arslan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma programında konuşan Kaymakam Ömer Karaman, herkesin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.

Şehitler için dualar edildi

Bayramlaşma programı sonrasında Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile beraberindeki heyet Aliağa kabristanlığında bulunan şehitliği ziyaret etti. Kabristanlık ziyaretinde şehitlerin aziz hatıralarını anmak için dualar edildi, kabirlerine karanfil bırakıldı. Bayramlaşma programı, şehit aileleri ile Uzunhasanlar Mahallesinde bulunan Şehit Bülent Yanpala'nın kabrine yapılan ziyaretle son buldu. - İZMİR

Aliağa'da mülki erkan ve vatandaşlar Engelsiz Yaşam Parkı'nda bayramlaştı
Aliağa'da mülki erkan ve vatandaşlar Engelsiz Yaşam Parkı'nda bayramlaştı
Aliağa'da mülki erkan ve vatandaşlar Engelsiz Yaşam Parkı'nda bayramlaştı
Aliağa'da mülki erkan ve vatandaşlar Engelsiz Yaşam Parkı'nda bayramlaştı
Aliağa'da mülki erkan ve vatandaşlar Engelsiz Yaşam Parkı'nda bayramlaştı
Aliağa'da mülki erkan ve vatandaşlar Engelsiz Yaşam Parkı'nda bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Demir Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Gülşen Derya Uluğ Hande Yener İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aliağa'da mülki erkan ve vatandaşlar Engelsiz Yaşam Parkı'nda bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 09:28:05. #1.15#

title