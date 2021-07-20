Aliağa'da mülki erkan ve vatandaşlar Engelsiz Yaşam Parkı'nda bayramlaştı

Aliağa'da mülki erkan ve vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi arefe gününde Aliağa Kaymakamlığının düzenlediği programda Engelsiz Yaşam Parkı'nda bir araya gelerek bayramlaştı.

Aliağa'da mülki erkan ve vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi arefe gününde Aliağa Kaymakamlığının düzenlediği programda Engelsiz Yaşam Parkı'nda bir araya gelerek bayramlaştı.

Engelsiz Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen programa Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa Sahil Güvenlik Komutan Vekili Halil İbrahim Arslan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma programında konuşan Kaymakam Ömer Karaman, herkesin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.

Şehitler için dualar edildi

Bayramlaşma programı sonrasında Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile beraberindeki heyet Aliağa kabristanlığında bulunan şehitliği ziyaret etti. Kabristanlık ziyaretinde şehitlerin aziz hatıralarını anmak için dualar edildi, kabirlerine karanfil bırakıldı. Bayramlaşma programı, şehit aileleri ile Uzunhasanlar Mahallesinde bulunan Şehit Bülent Yanpala'nın kabrine yapılan ziyaretle son buldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı