- Aliağa'da festival havasında temizlik etkinliği

Aliağa'da dip ve kıyı temizliği yapıldı

İZMİR - Geniş bir körfez hattına sahip Aliağa'da denizlerin temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturmak ve kirlilikle mücadeleyi özendirmek amacıyla dip ve kıyı temizliği yapıldı. 'Uluslararası Kıyı Temizliği Günü' kapsamında şenlik havasında gerçekleştirilen etkinliğe Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı ev sahipliği yaptı.

'Deniz Varsa Yaşam Var' mottosuyla düzenlenen etkinliğe Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Kaymakamı Ömer Karaman, daire amirleri ve çevre gönüllüleri katıldı. Aliağa Belediyesi ile Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği iş birliğindeki etkinlik, ekiplerin sabahın erken saatlerinde Güzelhisar Çayı'nın denize döküldüğü alanda yaptığı kıyı temizliğiyle başladı.

Denizden çıkarılan atıklar rıhtımda sergilendi

Avcı Ramadan Parkı'ndaki etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından amatör balıkçılar ve dalgıçlardan oluşan çevre gönüllülerinin suyun altında yaptığı dip temizliği ile devam etti. Dalgıçlar, suyun dibinden çıkardıkları lastik, pet şişe, cam şişe gibi çeşitli atıkları insanların dikkatini çekmek ve toplumu bilinçlendirmek için rıhtımda sergilendi. Avcı Ramadan Parkı'nda yapılan temizlik çalışmasına, Aliağa Belediyesi milletin ekibi personeli de destek verdi. Çevre temizliği konusunda farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirten Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Handan Çetiner Şirin, "Gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza ve tüm halkımıza örnek olup kıyılarımızın, denizlerimizin ve ormanlarımızın sürekli temiz kalmasını istiyoruz. Etkinliğimize destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Etkinlik tamamen farkındalık oluşturmak adına yapılıyor"

Geçen sene Pandemiden dolayı yapamadıkları deniz temizliğini bu yıl gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği Başkanı Naci Biçer, "Buradaki etkinlik tamamen farkındalık oluşturmak adına yapılıyor. Önemli olan denizlerimizi kirletmeden her zaman temiz tutabilmeyi öğrenmektir. Deniz kirliliği balıklara ve ekosisteme ciddi zararlar veriyor. Hepimiz denize ve çevreye saygı duyup çevreyi temiz tutmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Hayalimiz Aliağamızın mavi bayraklı bir sanayi şehri olmasıdır"

Aliağa'yı mavi bayraklı bir sanayi şehri yapmayı hedeflediklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Aliağamız sanayi ve liman şehri. Bizim hedefimiz, hayalimiz Aliağamızın mavi bayraklı bir sanayi şehri olmasıdır. Deniziyle, doğasıyla ve tüm güzellikleriyle çevre kirliliğinin minimize edildiği bir sanayi şehri olması. Bu noktada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hedefe ulaşabilmemiz için her vatandaşımıza sorumluluk düşüyor. En büyük sorumluluk da sanayicilerimize düşüyor. Sanayicilerimizle birlikte Aliağamızı daha temiz, daha güzel, daha az kirliliğin olduğu bir şehir yapma noktasında emek sarf ediyoruz" diye konuştu.

"Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir"

Başkan Serkan Acar, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda yapılan dip ve kıyı temizliği etkinliğinin çocukları bilinçlendirmek ve çevre temizliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak adına önemli bir etkinlik olduğunu söyledi. Etkinlik alanında çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Serkan Acar, yaptıkları temizlik çalışmalarından ötürü çoğunluğu kadınlardan oluşan belediye temizlik işleri çalışanlarına teşekkür etti. Çevreyi temiz tutma konusunda herkesin sorumlu olduğunu belirten Başkan Serkan Acar, özellikle kadın çalışanların büyük bir gayretle çalıştığına dikkat çekerek "Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir" diye belirtti.