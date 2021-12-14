Aliağa'da 11 Ayda 658 Çift Mutluluğa İmza Attı

Aliağa'da 2021 yılının 11 aylık döneminde 658 çift nikâh masasına oturdu. Bu dönemde farklı ülkelerden Türk vatandaşı olmayan 28 kişiyle nikâh akdi gerçekleştirildi. Hayatlarını birleştiren çiftlere Aliağa Belediyesi tarafından Uluslararası Aile Cüzdanı verildi.

Aliağa Belediyesi evlendirme memurluğundan elde edilen bilgilere göre; 2 Rusya, 4 Almanya, 1 Fas, 2 Azerbaycan, 1 Türkmenistan, 3 Kırgızistan, 1 Bulgaristan, 1 Özbekistan, 1 Ukrayna, 1 Lübnan, 1 Arnavutluk, 1 Polonya, 1 Kazakistan, 1 Meksika ve 1 İran vatandaşı kadın, Türk vatandaşı erkek ile nikâh kıydı. 1 Almanya, 1 Azerbaycan, 1 Büyük Britanya ve 1 İran vatandaşı erkek, Türk vatandaşı kadın ile nikah akdi yaptı. Yabancı uyruklu 2 Suriye vatandaşının da nikahları gerçekleştirildi. Nikahlarını Aliağa dışında kıymak isteyen 9 çifte evlenme izin belgesi düzenlendi.

En fazla nikah 128 nikah akdi ile Temmuz ayında gerçekleştirildi. Yıllara göre nikah sayılarında da artış gözlenirken 2019 yılında 545, 2020 yılında 571, 2021 yılının ilk 11 ayında ise 658 çiftin nikah masasına oturdu.

NİKAH İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nikah akitlerinin Aliağa Belediyesi tarafından yapılmasını isteyen çiftler, sabah saatlerinde kimlik ve 1 adet fotoğraf ile evlendirme memurluğuna gelerek sağlık raporu için sevk belgesi talebinde bulunuyor. Aile Hekimi tarafından imzalanan sağlık raporları ile birlikte 4 adet fotoğraf ile gelen çiftlerin müracaatları kabul ediliyor. Çiftlerin beyanları ve imzaları alındıktan sonra tarih belirlenerek çiftlerin nikah akitleri gerçekleştiriliyor.

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