Aliağa Belediyesinden 'Evde Kal, Kitap Oku' kampanyası Korona virüsle etkin mücadele için vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yapan Aliağa Belediyesi, evinde kalan vatandaşları kitap okumaya davet etti.

Korona virüsle etkin mücadele için vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yapan Aliağa Belediyesi, evinde kalan vatandaşları kitap okumaya davet etti. Bu kapsamda Aliağa Kent Kitaplığı'nın 8. yayını olan "Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl" kitabı okuyucular ile yeniden buluşuyor.

Vatandaşların salgınla mücadelesinde evlerinde geçirdikleri zamanı en iyi şekilde değerlendirmelerini hedefleyen Aliağa Belediyesi, her ay bir kitap kampanyası dahilinde nisan ayının kitabı olarak "Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl" eserini yeniden okuyuculara sunuyor.

Kitap, 65 yaş üstü vatandaşların evlerine ulaştırılacak

Aliağa'nın 8 bin 500 yıllık tarihini Aliağalılarla buluşturan belediye, "Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl" eserini ayın kitabı olarak belirledi. Gerçekleşecek dağıtım 6 Nisan Pazartesi günü başlayarak ay sonuna kadar devam edecek. Çevrenin tarihi ve arkeolojisi hakkında temel bilgilerin yer aldığı eseri okuyucular Aliağa Belediyesi merkez hizmet binasında faaliyet gösteren Hilal Masa'dan ücretsiz olarak temin edebilecek. Kitap, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşların talepleri doğrultusunda evlerine ulaştırılacak. Seyyahlar, seyahatnameler, haritacılık gibi alanlarda Türkiye çapında uzmanlığı bilinen araştırmacı-yazar İlhan Pınar'ın bir yıllık çabaları sonunda ortaya çıkan eser, 247 sayfadan oluşuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA