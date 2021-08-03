Aliağa Belediyesi'nden Ormanlık Alanlarda Hummalı Çalışma

Aliağa Belediyesi Ekipleri, ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınları sonrasında kent sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlarda önlem amacıyla topyekûn temizlik çalışması başlattı.

Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından rutin olarak yapılan orman temizliği çalışmaları hız kazandı. Ekipler, özellikle yangına yol açabilecek cam kırıkları başta olmak üzere çeşitli atıkları temizleyerek ormanların nefes almasını sağlıyor. Sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla olası yangınların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ORMAN YOLLARI AÇILIYOR

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ise dozer, greyder, jcb, loder ve kamyon gibi iş makineleriyle orman yollarının açılması çalışmalarını kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı yürütüyor. Yolların açılmasının yanı sıra yangına sebebiyet verebilecek kuru otlar temizleniyor.

MUHTAR MUHARREM ŞEN: "ALİAĞA BELEDİYEMİZ TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI. MAHALLE HALKIM ADINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ormanlık alanların herkes tarafından çok iyi korunması gerektiğini belirten Kültür Mahallesi Muhtarı Muharrem Şen, "Ormanlar Aliağamızın, hepimizin ciğerleridir. Ormanlık alanlara bırakılan özellikle cam atıkları yangınlara sebebiyet verebiliyor. Bu nedenle ormanlarımızın temiz tutulması noktasında herkesi duyarlı davranmaya davet ediyorum. Aliağa Belediyesi bu konuda çok duyarlı davranıyor. Bu kapsamda ormanlık alanlarda Aliağa Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yaptı. Mahallem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler