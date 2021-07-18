Aliağa Belediyesi'nden Bayramda Ücretsiz Ulaşım
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Aliağa Belediyesi'nden Bayramda Ücretsiz Ulaşım

Aliağa Belediyesi'nden Bayramda Ücretsiz Ulaşım
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Arefe günü ve bayram boyunca kabristan ziyaretlerinde bulunmak isteyen vatandaşlar Aliağa Belediyesi'nin seferlerinden ücretsiz yararlanabilecekler.

Arefe günü ve bayram boyunca kabristan ziyaretlerinde bulunmak isteyen vatandaşlar Aliağa Belediyesi'nin seferlerinden ücretsiz yararlanabilecekler.

Aliağa Belediyesi, vatandaşlarının Kurban Bayramı'nı sağlıklı, huzurlu ve güven içerisinde geçirebilmesi için bayram boyunca kesintisiz hizmet verecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların, ulaşım sorunu olmadan kabristan ve akraba ziyaretlerini yapabilmeleri, istedikleri yerlere kolayca ulaşabilmeleri için Aliağa Belediyesi bünyesindeki servisler ücretsiz hizmet verecek.

Arefe günü; Aliağa Gençlik Merkezi önünden hareket edecek olan servis Vali Mithat Paşa Cd. İstiklal Cd. Merkez Cami, Fevzi Paşa Cd. Güzelhisar Cd. Tuna Cd. Sakin Sk güzargahından kabristana ulaşacak. Yeni Mahalle Jandarma Lojmanları önünden hareket edecek servis Güzelhisar Cd. Anadolu Cd. Cengiz Topel Cd. Rumeli Cd. Mehmet Akif Cd. Zübeyde Hanım Cd. Nene Hatun Cd. Kazım Karabekir Cd. Samurlu Cd. Tuna Cd. Sakin Sk. güzargahını kullanacak. Seferler 10. 00 - 16. 00 saatleri arasında saat başı yapılacak.

Bayram günlerinde ise; Aliağa Gençlik Merkezi önünden hareket edecek olan servisler Vali Mithat Paşa Cd. İstiklal Cd. Merkez Cami, Fevzi Paşa Cd. Güzelhisar Cd. Jandarma Lojmanları, Cengiz Topel Cd. Rumeli Cd. Mehmet Akif Cd. Zübeyde Hanım Cd. Nene Hatun Cd. Kazım Karabekir Cd. Samurlu Cd. Tuna Cd. Sakin Sk güzargahından kabristana ulaşacak. Seferler 10. 00 - 12. 00 - 14. 00 - 16. 00 saatlerinde yapılacak.

Kaynak: Habermetre

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