Aliağa Belediyesi, macera ve yaşam alanı "Doğa Park" projesine başladı

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - 2014 yılından bu yana Avcı Ramadan Park Alanı, Ağapark Plaj ve Sosyal Yaşam Alanı, Zeytinlipark, Kent Park gibi projelerle Aliağa'nın doğayla iç içe, sosyal yaşamı zenginleştiren projelerini hayata geçiren Aliağa Belediyesi, 2022'ye girerken yepyeni bir projenin yapımına başladı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın "Aliağa Gelişim Vizyonu" kapsamında hazırlanan proje, Aliağa'da kent merkezinde olmasına rağmen bugüne kadar hiç kullanılamayan bir bölgeyi 7'den 77'ye her yaş kesimine hitap edecek kültür, sanat, spor ve sosyal yaşam alanına dönüştürecek.

Aliağa ilçesinde, Yalı Mahallesi ile Kültür Mahallesi arasındaki toplam 45 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Yaşam ve Macera Parkı (Doğa Park), kentte sosyo-kültürel aktivitelerin gerçekleştirileceği, spor ve açık alan ihtiyaçlarının karşılandığı, farklı yaş gruplarının aynı anda dinlenip eğlenebileceği, vakit geçirebileceği bir yaşam alanı kazandıracak.

Doğa Park Yaşam ve Macera Parkı içerisinde; sosyal tesis, restoran ve kafeteryalar, doğa içi yürüyüş ve koşu parkurları, açık spor ve etkinlik alanları, kondisyon alanları, macera parkı, piknik alanları, farklı konseptlerde çocuk oyun alanları, engellilere özel kondisyon ve oyun alanları, gözlem kulesi ve manzara seyir terasları, emekliler lokali, süs havuzları, flora ve fauna eğitim alanı, bitki gösteri ve sergi alanları, amfi tiyatro gibi bölümler yer alıyor. Aliağa kent merkezinin en etkileyici körfez manzarasına sahip Doğa Park proje alanında, yaklaşık 45 metrekare alana sahip, 27 metre yüksekliğe sahip Gözlem Kulesi ise seyir zevkini katlayacak.

Başkan Acar: "İlk olarak tesviye işlemlerine gerçekleştireceğiz"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, Doğa Park proje alanında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen tesviye ve yol çalışmalarını inceledi, projenin Aliağa'ya hayırlı olmasını diledi.

Başkan Serkan Acar, "Avcı Ramadan, Zeytinli Park, Kent Park ve Ağapark'tan sonra Aliağamızın 5'inci güzel yaşam alanı olacak Doğa Park projemize başladık. İlk olarak tesviye işlemlerine gerçekleştireceğiz. Doğa Park projemizi 2022 yılı içinde bitirmeyi hedefliyoruz. 2022, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılından önce son yılımız. 2022'de Doğa Park'ın yanı sıra pek çok projemizi hayata geçirme hedefimiz var. Öncelikle temennimiz yeni yılın Aliağamıza, İzmir'imize ve ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesidir. Bu vesile ile tüm halkımızın yeni yılını kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi. - İZMİR