Ali Ufki Bey ve Sultan Bestekarlar konseri düzenlendi
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Ali Ufki Bey ve Sultan Bestekarlar konseri düzenlendi

Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından "Ali Ufki Bey ve Sultan Bestekarlar" konseri düzenlendi.

22.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:11
Ali Ufki Bey ve Sultan Bestekarlar konseri düzenlendi

Devlet Konservatuarı ve Devlet Konservatuarı tarafından "Ali Ufki Bey ve Sultan Bestekarlar" konseri düzenlendi.


Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Salonunda düzenlenen konsere, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarından Dr. Öğr. Üyesi Banu Geboloğlu Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. Ünal İmik, akademik personel ile öğrenciler katıldı.


Konserde Ali Ufki Bey'in bestelediği ilahilerin yanı sıra 3'ncü Selim, Sultan Abdulaziz, 4'ncü Mehmet, 2'nci Mahmut, 4'ncü Murat, Sultan Mahmut ve Gevheri Osmanoğlu tarafından bestelenmiş eserler seslendirildi.


Düzenlenen konserin solistliğini, Dr. Öğr. Üyesi Banu Geboloğlu yaparken, klasik kemençede Öğr. Gör. Cevahir Korhan Işıldak, udda Öğr. Gör. Aziz Destegül, neyde Arş. Gör. Bora Kanar, kanunda ise Yüksek Lisans Öğrencisi Funda Keklik Kal yer aldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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