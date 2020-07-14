Ali Taşdelen'den 15 Temmuz Mesajı
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Ali Taşdelen'den 15 Temmuz Mesajı

Özel MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Taşdelen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Ali Taşdelen'den 15 Temmuz Mesajı
14.07.2020 13:09 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:23

Özel MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Taşdelen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Taşdelen, yayımlamış olduğu mesajda, Türk milletinin o gece geleceğine sahip çıktığını dile getirdi.

Ali Taşdelen mesajında, 15 Temmuz gecesi Türk Milletinin Kurtuluş mücadelesi verdiğini belirterek, "15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye pranga vurulmak istenmiş, millet iradesi Türk ve Türkiye düşmanları tarafından hain bir saldırıya uğramıştır. Türkiye'nin diz çökmesi ve milli varlığın tümden yıkılması maksadıyla Türk milleti ardından hançerlenmiştir. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanması ve asker kıyafetine bürünen FETÖ mensubu canilerin halkımıza silah doğrultması, birer ihanet simgesi olarak tarihe geçmiştir. Devletin tüm kademelerine haince sızan, vatan ve millet sevgisini unutmuş hain bir gurubun milletimizi karanlığa gömme girişimi yine Büyük Türk Milletinin el birliği ile bertaraf edilmiştir" ifadelerini kullandı.

O gece milyonlarca vatandaşın tek yumruk olduğunu dile getiren Ali Taşdelen, "Türk Milleti o gece hainlere karşı durduğu büyük bir kurtuluş mücadelesi vermiştir. Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz. Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız. Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Çanakkale'de olduğu gibi yedi düvele göğsünü siper ederek, bu aziz vatanı yeniden vatan kılan necip milletimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimizin her bir ferdi, 15 Temmuz'un simge ismi Ömer Halis Demir başta olmak üzere 249 şehidimizin şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle, tüm gazilerimizi ise minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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