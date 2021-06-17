Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal ikinci bebek için gün sayıyor: Henüz isme karar veremedik
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Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal ikinci bebek için gün sayıyor: Henüz isme karar veremedik

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal ikinci bebek için gün sayıyor: Henüz isme karar veremedik
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade tatil için Bodrum'u tercih etti.

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade tatil için Bodrum'u tercih etti. 2 yaşındaki kızları Narin'le tatil beldesine gelen ünlü çift önceki gün Gölköy'de objektife takıldı.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Ali Sunal, "Tatile yeni geldik, yaz bizim için inşallah güzel geçer" dedi. Yakında ikinci kez kız babası olacak ünlü oyuncu, "Bir isim buldunuz mu?" sorusuna "Henüz ismine karar veremedik, kafamızda birkaç isim var ancak net değil" yanıtını verdi.

Ali Sunal - Nazlı Sunal ve kızları Narin Sunal

Kaynak: Hürriyet

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Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal ikinci bebek için gün sayıyor: Henüz isme karar veremedik - Haberler Magazin
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