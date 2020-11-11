Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'ın doğum gününe özel duygusal paylaşım
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Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'ın doğum gününe özel duygusal paylaşım

11.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:21

Oyuncu Ali Sunal, 2000 yılında aramızdan ayrılan babası Kemal Sunal'ın doğum günü için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde 55 yaşındayken Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ölüm yıldönümlerinde unutulmayan Sunal, doğum gününde de anıldı.

"AŞKIM BABAM, MELEK BABAM"

Doğum günü 10 Kasım'da olan Kemal Sunal, 'Atamın öldüğü gün doğum günü kutlayamam' diyerek yaş gününü 11 Kasım olarak değiştirmişti. Vefatının üzerinden 10 yıl geçen usta sanatçının oğlunun sosyal medya hesabından kardeşi ve babasıyla olan fotoğrafını yayınlayarak "Canım babam güzel, babam çocuk babam, yaramaz babam, aşkım babam, melek babam... İyi ki doğdun, iyi ki varsın benim iyi kalpli kahramanım .. Çok özledim çok" dedi. Ali Sunal paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

Ali Sunal'dan babasının doğum gününe özel duygusal paylaşım

GÜL SUNAL KEMAL ADININ ANLAMINI ANLATTI

Kemal Sunal'ın 76'ncı doğum gününde eşi Gül Sunal da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kemal, 11 Kasım 1944 tarihinde doğmuş. Annesi şöyle anlatırdı: Uzun zamandır İkinci Dünya Savaşı nedeniyle elektrikler kesilmişti. Kemal doğdu ve elektrikler geldi. Adını 'Işık' koymak istedik ama ebe 'Bu bebek boylu, poslu, ağırbaşlı bir delikanlı olacak' deyince 'Kemal olsun' dedik. Hazırladığımız kundağa sığmadı. Hakikaten uzun boylu ve iri bir bebekti, hiç ağlamazdı. Sakin ve huzurlu büyüdü."

Ali Sunal'dan babasının doğum gününe özel duygusal paylaşım

"Kemal ismi, 'kişisel hırslarından arınmış ve evrende bütünleşmiş kimse. Bu kimse insanın dünyada var olma amacına ulaşmıştır. Bilgi, erdem yönünden erginlik, eksiksizlik, olgunluk, yetkinlik' diye anlamlandırılıyor. Bu isim kendisine o kadar yakışıyordu ki.

Ali Sunal'dan babasının doğum gününe özel duygusal paylaşım

İlk tanıştığımda doğum gününü kutlamayı pek sevmezdi. Evliliğimizden hemen sonraki doğum gününü çok güzel bir partiyle kutladık. Çok mutlu olmuştu. Çocuklar küçükken evde, ailece kutlamayı tercih etti hep. Biz bize, o küçük pastayı keserken bile mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Yaşamayı ve yaşadığı her şeyi o kadar çok seviyordu ki.

Ali Sunal'dan babasının doğum gününe özel duygusal paylaşım

Çocuklar büyüyünce babalarına sürpriz doğum günleri yapmak, onu sevindirmek arzusuyla program yapmaya başladılar. Kemal, dışarıda yemek yemeyi pek tercih etmezdi. Biz de evde bir defa da sadece komedyen arkadaşları vb. güzel doğum günü davetleri yaptık. O kadar hoşuna gidiyordu ki evde sevdiklerini ağırlamak. En son doğum gününü bizim (Gül Sunal Anaokulu'nda) çocuklarla kutlamak istedi. Ve öyle yaptık."

Ali Sunal'dan babasının doğum gününe özel duygusal paylaşım
Ali Sunal'dan babasının doğum gününe özel duygusal paylaşım
Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'ın doğum gününe özel duygusal paylaşım
Haber Yorumları (8)
PALA REMZİ: Hala filimlerini izliyoruz toplumun yaşadıklarını yıllar önce anlattın halada gerçeğini yaşıyoruz Allah rahmet eylesin güzel adam
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OSMAN KANKURAL: Allah rahmet eylesin
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OSMAN KANKURAL: Allah rahmet y
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