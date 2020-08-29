Ali Şakar kimdir? Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar kaç yaşında, nereli? Ali Şakar hangi filmlerde oynadı? Ali Şakar hayatı ve biyografisi! Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Ali Şakar'ın vefat ettiğini duyurdu. Peki, Ali Şakar hangi filmlerde oynadı? Ali Şakar kimdir? Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar kaç yaşında, nereli? İşte, Ali Şakar hayatı ve biyografisi!

Kanser tedavisi gören Yeşilçam'ın emektar ismi 70 yaşındaki usta oyuncu Ali Şakar, Londra'da hayatını kaybetti. Ali Şakar kimdir? Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar kaç yaşında, nereli? Ali Şakar hangi filmlerde oynadı? Ali Şakar hayatı ve biyografisi!

ALİ ŞAKAR KİMDİR?

Ali Şakar, Adana'nın Saimbeyli köyüne bağlı Kırıkkilise mezrasında 1950 yılında dünyaya geldi. Yaşamı Western filmlerine konu olabilecek zenginlik ve ilginçliklerle dolu. Şakar, 1979 yılından bu yana Londra da yaşıyordu. İngiltere'de çevirdiği filmlerden, tekstil ve düğün sektörüne kadar çok yönlü ve renkli bir sima olarak hafızalarda yer eden Şakar, askerliği sırasında zamanın Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler'in muhafızlığını yapmış.

ALİ ŞAKAR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Gazetecilik yıllarında çok iyi bir çevre edinmiş. Türkiye'de fotoroman, sinema, tiyatro sanatı üzerine yaptığı çalışmaların ardından, başrol oyunculuğu da olmak üzere yirmiye yakın filmde rol alan Şakar, aktörlüğe 1969 yılında Ses Dergisi'nin açtığı yarışmada, 17 bin kişi arasından ilk 40 kişi arasına girerek adım atmış. 'Sevda', 'Leş Kargaları' ve 'Bodyguard' adını taşıyan üç filmde başrolü üstlenen Şakar, Sami Hazinses, Erol Taş, Murat Soydan gibi isimlerle birlikte filmlerde yer aldı.

ALİ ŞAKAR HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

1986'da '2'nci Ses Yarışması'nda, Almanya ve Kıbrıs'tan Türkleri de yarışmaya dahil eden ve Almanya'nın Berlin şehrinden katılan 6-7 yarışmacıyı minibüsle getirirken, sınır ihlali yapınca başlarına gelmeyen kalmayan Şakar, "Araştırmalarıma göre 1960'lı yılların ilk başlarında başlayan işçi göçleri ile işçi akımının düzenli gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak ve göçmen işçiler ile iş verenlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye, Almanya ile 1961'de, Avusturya, Belçika ve Hollanda ile 1964'te, Fransa ile 1965'te ve Avusturalya ile 1967'de iş gücü anlaşmaları imzaladı" demişti. Şakar, ancak İngiltere ile böyle bir anlaşma olmaması nedeniyle boşluktan istifade ederek binlerce göçmenin bu ülkeye getirilmesine öncülük etti. Şakar, yaşadığı ilginç anılarına, 'Dokuz Canlı Adam' ve 'Londra Yolcusu Kalmasın' adlı kitaplarında geniş şekilde yer verdi.