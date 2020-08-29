Ali Şakar kimdir? Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar kaç yaşında, nereli? Ali Şakar hangi filmlerde oynadı? Ali Şakar hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ali Şakar kimdir? Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar kaç yaşında, nereli? Ali Şakar hangi filmlerde oynadı? Ali Şakar hayatı ve biyografisi!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Ali Şakar'ın vefat ettiğini duyurdu. Peki, Ali Şakar hangi filmlerde oynadı? Ali Şakar kimdir? Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar kaç yaşında, nereli? İşte, Ali Şakar hayatı ve biyografisi!

Ali Şakar kimdir? Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar kaç yaşında, nereli? Ali Şakar hangi filmlerde oynadı? Ali Şakar hayatı ve biyografisi!
29.08.2020 07:59 | Son Güncelleme: 29.08.2020 08:02

Kanser tedavisi gören Yeşilçam'ın emektar ismi 70 yaşındaki usta oyuncu Ali Şakar, Londra'da hayatını kaybetti. Ali Şakar kimdir? Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar kaç yaşında, nereli? Ali Şakar hangi filmlerde oynadı? Ali Şakar hayatı ve biyografisi!

ALİ ŞAKAR KİMDİR?

Ali Şakar, Adana'nın Saimbeyli köyüne bağlı Kırıkkilise mezrasında 1950 yılında dünyaya geldi. Yaşamı Western filmlerine konu olabilecek zenginlik ve ilginçliklerle dolu. Şakar, 1979 yılından bu yana Londra da yaşıyordu. İngiltere'de çevirdiği filmlerden, tekstil ve düğün sektörüne kadar çok yönlü ve renkli bir sima olarak hafızalarda yer eden Şakar, askerliği sırasında zamanın Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler'in muhafızlığını yapmış.

ALİ ŞAKAR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Gazetecilik yıllarında çok iyi bir çevre edinmiş. Türkiye'de fotoroman, sinema, tiyatro sanatı üzerine yaptığı çalışmaların ardından, başrol oyunculuğu da olmak üzere yirmiye yakın filmde rol alan Şakar, aktörlüğe 1969 yılında Ses Dergisi'nin açtığı yarışmada, 17 bin kişi arasından ilk 40 kişi arasına girerek adım atmış. 'Sevda', 'Leş Kargaları' ve 'Bodyguard' adını taşıyan üç filmde başrolü üstlenen Şakar, Sami Hazinses, Erol Taş, Murat Soydan gibi isimlerle birlikte filmlerde yer aldı.

ALİ ŞAKAR HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

1986'da '2'nci Ses Yarışması'nda, Almanya ve Kıbrıs'tan Türkleri de yarışmaya dahil eden ve Almanya'nın Berlin şehrinden katılan 6-7 yarışmacıyı minibüsle getirirken, sınır ihlali yapınca başlarına gelmeyen kalmayan Şakar, "Araştırmalarıma göre 1960'lı yılların ilk başlarında başlayan işçi göçleri ile işçi akımının düzenli gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak ve göçmen işçiler ile iş verenlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye, Almanya ile 1961'de, Avusturya, Belçika ve Hollanda ile 1964'te, Fransa ile 1965'te ve Avusturalya ile 1967'de iş gücü anlaşmaları imzaladı" demişti. Şakar, ancak İngiltere ile böyle bir anlaşma olmaması nedeniyle boşluktan istifade ederek binlerce göçmenin bu ülkeye getirilmesine öncülük etti. Şakar, yaşadığı ilginç anılarına, 'Dokuz Canlı Adam' ve 'Londra Yolcusu Kalmasın' adlı kitaplarında geniş şekilde yer verdi.

İlgili Haberler

Ali Şakar kimdir? Ali Şakar nereli, neden öldü? Ali Şakar biyografisi
Ali Şakar kimdir? Ali Şakar nereli, neden öldü? Ali Şakar biyografisi
Ali Babacan kimdir? Ali Babacan nereli, kaç yaşında? Ali Babacan hayatı, biyografisi
Ali Babacan kimdir? Ali Babacan nereli, kaç yaşında? Ali Babacan hayatı, biyografisi
Neler Oluyor Hayatta sunucusu kimdir? Neler Oluyor Hayatta sunucusu Hakan Ural kaç yaşında, nereli? Hakan Ural hayatı ve biyografisi!
Neler Oluyor Hayatta sunucusu kimdir? Neler Oluyor Hayatta sunucusu Hakan Ural kaç yaşında, nereli? Hakan Ural hayatı ve biyografisi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Güncel
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü 3. Sayfa
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü 3. Sayfa
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar
Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı
Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile telefonda görüştü: Doğu Akdeniz'de adil bir çözümden yanayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile telefonda görüştü: Doğu Akdeniz'de adil bir çözümden yanayız
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
MasterChef Türkiye'de 10 bin TL'lik ödülü kazanan takım belli oldu
MasterChef Türkiye'de 10 bin TL'lik ödülü kazanan takım belli oldu
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Esenyurt'ta korkunç cinayet! Tartıştığı dayısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta korkunç cinayet! Tartıştığı dayısını bıçaklayarak öldürdü
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Beren Saat Demet Akalın Deniz Akkaya Defne Samyeli
Spor Jose Sosa Metin Oktay Eddie Newton Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Bursa Adana Yangın
Şu an buradasınız: Ali Şakar kimdir? Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar kaç yaşında, nereli? Ali Şakar hangi filmlerde oynadı? Ali Şakar hayatı ve biyografisi! - Londra
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 08:03:37. #1.15#
title