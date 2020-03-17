Ali Rıza Demircan kimdir? Ali Rıza Demircan kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Ali Rıza Demircan hayatı ve biyografisi.
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İstanbul, Hac, Güncel

Ali Rıza Demircan kimdir? Ali Rıza Demircan kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Ali Rıza Demircan hayatı ve biyografisi.

İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan dini görüşleri ve yaptığı açıklamalar ile sıkça gündeme gelmektedir. Son olarak televizyon programında yaptığı açıklamalar ile sosyal medyanın ve ülkenin gündemine oturan Ali Rıza Demircan ile ilgili merak edilenler haberimizde. Ali Rıza Demircan kimdir?

17.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:15
Ali Rıza Demircan kimdir? Ali Rıza Demircan kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Ali Rıza Demircan hayatı ve biyografisi.

İlahiyatçı ve yazar olan Ali Rıza Demircan dini görüşleri ve açıklamaları ile hiç şüphesiz ülkemizde en çok tanınan hocalardan kabul edilmektedir. Birçok kitap yazmış, konferanslar vermiş ve televizyon yayınları yapmış olan Ali Rıza Demircan hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

ALİ RIZ ADEMİRCAN KİMDİR?

Ali Rıza Demircan doğum tarihi: 1945

Ali Rıza Demircankaç yaşında: 75 yaşında

Ali Rıza Demircan doğum yeri: İstanbul - Kasımpaşa

Ali Rıza Demircan mesleği: İmam, hatip ve yazar.

ALİ RIZA DEMİRCAN'IN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1945 yılında İstanbul Kasımapaş'da doğan Ali Rıza Demircan ilk eğitimini Kur'an okuyarak almıştır. İlkokulu dışarıdan bitiren Ali Rıza Demircan 13 yaşında Kur'an hafızı olmuştur. Daha sonra Arapça, tefsir ve hadis eğitimi gördü. İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni 1969 senesinde dışarıdan bitirmiştir. Ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne kayıt olmuş ve bu fakülteden mezun olmuştur. İhtisasını 1976 ve 1978 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim merkezinde tamlamıştır. 12 yıl kadar da Süleymaniye Camii'nde vaizlik görevinde bulunmuştur.

Araştırmacı yazar olarak pek çok kitap yazanyınlamış olan Ali Rıza Demircan pek çok dergide ve gazetede yazılar yazmıştır ve televizyon programları yapmıştır.

Dokuz çocuğu ve 11 torunu vardır.k sahibi olan Ali Rıza Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanlığı yapmış olan Ahmet Misbah Demircan'ın da babasıdır.

ALİ RIZ ADEMİRCAN'IN KİTAPLARI

Süleymaniye Minberinden İslâm Nizamı (üç cild)

İslâmî Kimliğimizi Korumak (İslâm'da Batıla Benzemenin Hükmü)

Allah'ın Resûlü'nden Hayat Dersleri (Allah'ın Resûlü'nden Hayat Düstûrları)

İslâm'a Göre Cinsel Hayat (iki cilt)

Gayemiz İslâm'dır

Yorumları ve Duâlarıyla Hac ve Umre

Allâh'ın Resûlü'nün Dilinden Hac ve Umrenin Fazîletleri

Kadın, Aile ve Sevgi Üzerine Söyleşiler

Vedâ Haccı

Hac, Yüceliğe Çağrıdır

Cuma Mesajları (iki cilt) 12. Kutsal Yolcu'ya Bilgiler/ Uyarılar

Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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