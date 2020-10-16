Ali Poyrazoğlu kimdir, kaç yaşında? Ali Poyrazoğlu gençliği, oğlu, filmleri

Türk sinemasının önemli simalarından olan Ali Poyrazoğlu hakkında merak edilenler haberimizde. Ali Poyrazoğlu kimdir, kaç yaşında? Ali Poyrazoğlu gençliği nasıldır? Ali Poyrazoğlu'nun oğlu kimdir? Ali Poyrazoğlu filmleri, tiyatro oyunları nelerdir?

Türk sinemasında pek çok başarılı yapımda yer alan ve tiyatro oyunlarıyla da ilgi çeken Ali Poyrazoğlu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki,Ali Poyrazoğlu kimdir, kaç yaşında? Ali Poyrazoğlu gençliği nasıldır? Ali Poyrazoğlu'nun oğlu kimdir? Ali Poyrazoğlu filmleri, tiyatro oyunları nelerdir?

ALİ POYRAZOĞLU KİMDİR?

1 Ocak 1943 yılında dünyaya gelen Ali Poyrazoğlu, oyunculuk kariyerine İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı. Pek çok tiyatro oyununda oynadı. Oynadığı tiyatrolar arasında Dormen Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu vardır. 1972 yılında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nu kurdu. New York Broadway'de sahnelen Pera Palas adlı oyunda İngilizce başrol oynadı.

Sinema Yaşamı

Sinemaya 1970'de başladı. Ancak 1970'lerin ortasında Türk Sinemasına damga vuran seks filmleri furyasına katıldı. Bu dönemde sadece iki yıl içinde Hop Dedik Kazım, Kadınlar Hayır Derse, Çapkın Kızlar, Canavar Cafer, Deli Deli Tepeli, Çukulata Sevgilim, Kazım'a Ne Lazım, Beş Atış Yirmibeş, Bir Baba Hindi, Çılgın Gençlik, Çilli Yavrum Çilli, Çin İşi Japon İşi, Elma Şekeri, Kokla Beni Melahat, Bulunmaz Uşak, Kayıkçının Küreği, Çifte Kavrulmuş, Mahallede Şenlik Var, Namus Belası, Ne Alsan İki Buçuk gibi filmlerde rol aldı. Ancak daha sonra Yeşilçam'dan tamamen uzaklaştı. Uzun süre sonra 1988'de Arkadaşım Şeytan adlı filmle sinemaya döndü.

Mazhar Alanson'la başrolünü paylaştığı ve döneminde oldukça konuşulan bu komedi filminde Şeytan rolündeydi. Arkadaşım Şeytan ile 1989'da 2. Ankara Film Şenliği'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu; 9 filmindeki rolüyle ise 2003'de 8. Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

ALİ POYRAZOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1943 yılında dünyaya gelen Ali Poyrazoğlu, 77 yaşındadır.

ALİ POYRAZOĞLU'NUN OĞLU KİMDİR?

Ali Poyrazoğlu, bir programda çocuğu olduğunu söyledi. Yurt dışında yaşayan 32 yaşında bir oğlu olduğunu açıklayan Ali Poyrazoğlu "Benim nüfusumda değil ama beni biliyor." dedi.

ALİ POYRAZOĞLU TİYATRO OYUNLARI

Tak Tak Takıntı

Ben Eskiden Küçüktüm

Sağlık Olsun

Havada Bulut

Ödünç Yaşamlar

Kobay

Pera

Eski Çamlar Bardak Oldu

Oğlum Çiçek Açtı

Uzaktan Gelen Piyano Sesleri

Hoşça Kal İstanbul

Dünyalar

Yanımdaki Yatak

Seçimler

Çılgınlar Kulübü

Orkestra

Morfin

Deliler Boşandı

Evet Evet Evet

Kelebek

İpteki

Düşenin Dostu

Hakkımı Ver Hakkı

Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım

Satıcının Ölümü

Hamlet

Koçum Benim

ALİ POYRAZOĞLU FİLMLERİ

1970 Ölüm Emri

197? Sokak Çalgıcıları

1972 Gönül Meyhanesi

1972 Acı Sevda

1972 Cevriye'nin Kızları

1973 Gazi Kadın (Nene hatun)

1975 Kadınlar Hayir Derse

1975 Canavar Cafer

1976 Bulunmaz Uşak

1988 Arkadaşım Şeytan

1995 Yer Çekimli Aşklar

2002 9

2003 O Şimdi Asker

2003 Abdülhamit Düşerken

2005 Ayın Karanlık Yüzü

Yönetmen

1999 Aile Bağları

2000 Sünnet Holding

2000 İnsanlık Hali

TV Yapımları

Ahududu (1974)

Kim Bunlar

İnsanlık Hali

Ali Uyanık

Aile Bağları

Oğlum Çiçek Açtı

Babam 9 Doğurdu

ALİ POYRAZOĞLU PLAK

Ali Poyrazoğlu, 1960'lı ve 1970'li yıllarda birçok sinema ve tiyatro oyuncusunun yaptığı gibi dönemin modasına uyarak bir de müzik plağı doldurmuştu. 1976 yılında Ali Uyanık adını kullanarak yaptığı bu 45 devirlik vinil plağın A yüzünde Tufaya Bak Tufaya, B yüzünde ise İcabında Fenerbostan adlı parçalar yer alıyordu. 45'lik plak Hop Plak şirketinden çıkmıştı ve 509 etiket numarasını taşıyordu.