Ali Poyrazoğlu kimdir, kaç yaşında? Ali Poyrazoğlu gençliği, oğlu, filmleri
Türk sinemasının önemli simalarından olan Ali Poyrazoğlu hakkında merak edilenler haberimizde. Ali Poyrazoğlu kimdir, kaç yaşında? Ali Poyrazoğlu gençliği nasıldır? Ali Poyrazoğlu'nun oğlu kimdir? Ali Poyrazoğlu filmleri, tiyatro oyunları nelerdir?
Türk sinemasında pek çok başarılı yapımda yer alan ve tiyatro oyunlarıyla da ilgi çeken Ali Poyrazoğlu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki,Ali Poyrazoğlu kimdir, kaç yaşında? Ali Poyrazoğlu gençliği nasıldır? Ali Poyrazoğlu'nun oğlu kimdir? Ali Poyrazoğlu filmleri, tiyatro oyunları nelerdir?
ALİ POYRAZOĞLU KİMDİR?
1 Ocak 1943 yılında dünyaya gelen Ali Poyrazoğlu, oyunculuk kariyerine İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı. Pek çok tiyatro oyununda oynadı. Oynadığı tiyatrolar arasında Dormen Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu vardır. 1972 yılında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nu kurdu. New York Broadway'de sahnelen Pera Palas adlı oyunda İngilizce başrol oynadı.
Sinema Yaşamı
Sinemaya 1970'de başladı. Ancak 1970'lerin ortasında Türk Sinemasına damga vuran seks filmleri furyasına katıldı. Bu dönemde sadece iki yıl içinde Hop Dedik Kazım, Kadınlar Hayır Derse, Çapkın Kızlar, Canavar Cafer, Deli Deli Tepeli, Çukulata Sevgilim, Kazım'a Ne Lazım, Beş Atış Yirmibeş, Bir Baba Hindi, Çılgın Gençlik, Çilli Yavrum Çilli, Çin İşi Japon İşi, Elma Şekeri, Kokla Beni Melahat, Bulunmaz Uşak, Kayıkçının Küreği, Çifte Kavrulmuş, Mahallede Şenlik Var, Namus Belası, Ne Alsan İki Buçuk gibi filmlerde rol aldı. Ancak daha sonra Yeşilçam'dan tamamen uzaklaştı. Uzun süre sonra 1988'de Arkadaşım Şeytan adlı filmle sinemaya döndü.
Mazhar Alanson'la başrolünü paylaştığı ve döneminde oldukça konuşulan bu komedi filminde Şeytan rolündeydi. Arkadaşım Şeytan ile 1989'da 2. Ankara Film Şenliği'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu; 9 filmindeki rolüyle ise 2003'de 8. Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.
ALİ POYRAZOĞLU KAÇ YAŞINDA?
1943 yılında dünyaya gelen Ali Poyrazoğlu, 77 yaşındadır.
ALİ POYRAZOĞLU'NUN OĞLU KİMDİR?
Ali Poyrazoğlu, bir programda çocuğu olduğunu söyledi. Yurt dışında yaşayan 32 yaşında bir oğlu olduğunu açıklayan Ali Poyrazoğlu "Benim nüfusumda değil ama beni biliyor." dedi.
ALİ POYRAZOĞLU TİYATRO OYUNLARI
Tak Tak Takıntı
Ben Eskiden Küçüktüm
Sağlık Olsun
Havada Bulut
Ödünç Yaşamlar
Kobay
Pera
Eski Çamlar Bardak Oldu
Oğlum Çiçek Açtı
Uzaktan Gelen Piyano Sesleri
Hoşça Kal İstanbul
Dünyalar
Yanımdaki Yatak
Seçimler
Çılgınlar Kulübü
Orkestra
Morfin
Deliler Boşandı
Evet Evet Evet
Kelebek
İpteki
Düşenin Dostu
Hakkımı Ver Hakkı
Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım
Satıcının Ölümü
Hamlet
Koçum Benim
ALİ POYRAZOĞLU FİLMLERİ
1970 Ölüm Emri
197? Sokak Çalgıcıları
1972 Gönül Meyhanesi
1972 Acı Sevda
1972 Cevriye'nin Kızları
1973 Gazi Kadın (Nene hatun)
1975 Kadınlar Hayir Derse
1975 Canavar Cafer
1976 Bulunmaz Uşak
1988 Arkadaşım Şeytan
1995 Yer Çekimli Aşklar
2002 9
2003 O Şimdi Asker
2003 Abdülhamit Düşerken
2005 Ayın Karanlık Yüzü
Yönetmen
1999 Aile Bağları
2000 Sünnet Holding
2000 İnsanlık Hali
TV Yapımları
Ahududu (1974)
Kim Bunlar
İnsanlık Hali
Ali Uyanık
Aile Bağları
Oğlum Çiçek Açtı
Babam 9 Doğurdu
ALİ POYRAZOĞLU PLAK
Ali Poyrazoğlu, 1960'lı ve 1970'li yıllarda birçok sinema ve tiyatro oyuncusunun yaptığı gibi dönemin modasına uyarak bir de müzik plağı doldurmuştu. 1976 yılında Ali Uyanık adını kullanarak yaptığı bu 45 devirlik vinil plağın A yüzünde Tufaya Bak Tufaya, B yüzünde ise İcabında Fenerbostan adlı parçalar yer alıyordu. 45'lik plak Hop Plak şirketinden çıkmıştı ve 509 etiket numarasını taşıyordu.