Ali Özbir kimdir? Esra Erol'un eşi Ali Özbir kaç yaşında nereli? Ali Özbir'in hayatı

Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in hayatı vatandaşlar tarafından kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Kürt İdris'in oğlu olan Ali Özbir kimdir? Esra Erol'un eşi Ali Özbir kaç yaşında nereli? Ali Özbir'in hayatı

Ekranların sevilen programları arasında yer alan Esra Erol'un eşi olan Ali Özbir'in hayatı merak ediliyor. Kürt İdris'in oğlu olan Ali Özbir kimdir? Esra Erol'un eşi Ali Özbir kaç yaşında nereli? Ali Özbir'in hayatı

ALİ ÖZBİR KİMDİR?

Ali Özbir aslen Karslı. Temmuz 1968 doğumlu olan Ali Özbir'i Türkiye sunucu Esra Erol ile olan evliliğinden tanıdı. Ali Özbir Esra Erol evliliğiyle hayatı en çok merak edilen isimler arasına girdi. Ali Özbir ailesi özellikle de babasının hikayesi onu daha çok merak edilen birisim haline getirdi. Ali Özbir iş adamı. Ali Özbir mesleki çalışmaları turizm sektöründe. Otel ve eğlence merkezleri bulunan Ali Özbir babası ise Kürt İdris lakaplı mafya babasının oğlu. Ali Özbir'in babası 1950'lerde İstanbul'a gelen ve tek kelime Türkçe bilmediği için Kürt İdris lakabını aldı. İstanbul'da geldiğinde Aksaray'da lokantalarda çalışmaya başlayan Ali Özbir'in babası Kürt İdris, komilik yaptığı sıralarda bir arkadaşını bıçaklayarak ölümüne neden olur ve cezavine girer.Bursa cezaevinde yatar. Burada yatarken de iki çocuk istismarcısını öldürür. Adını mafya çeteleri arasında bu eylemleriyle duyurmaya başlar. 1958 yılında İmralı cezaevine transfer edilir. 1962 yılında tahliye edilen Özbir, yeniden İstanbul'a dönerek Beyoğlu'nun arka sokaklarını mesken edinir. Beyoğlu'nda ufak tefek kumar oynatmaya başlayan Özbir, bu alanda kendine engel olmaya çalışan bir diğer mafya babası olan Nurettin Onay'ı öldürerek iyiden iyiye yer altı dünyasının dikkatini çekmeye başlar.