Ali Osman Köse kimdir? Ali Osman Köse kaç yaşında ve nereli?

Kanser hastası olmasına rağmen ATK'nin "cezaevinde kalabilir" raporu verdiği 64 yaşındaki tutuklu Ali Osman Köse için acil tahliye çağrısı yapan Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi, "Yaşamını tek başına cezaevinde devam ettiremez" ifadelerini kullandı. Peki, Ali Osman Köse kimdir? Ali Osman Köse kaç yaşında ve nereli?

ALİ OSMAN KÖSE KİMDİR?

Ali Osman Köse adı son günlerde sol gruplar başta DHPK-C 'ye yakın ve müzahir kesimler tarafından sıklıkla gündeme getiriliyor. Nedeni ise şu anda cezaevinde bulunan Köse'nin tahliye edilmesi talebidir. İddialara göre Ali Osman Köse hasta ve tahliye edilmesi gerekiyor.

DHKP-C'nin üst düzey yöneticilerinden biri olarak bilinen Ali Osman Köse Tekirdağ Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde yatıyor. Cezaevi olaylarına karışan isimler arasında yer alan 64 yaşındaki Ali Osman Köse'nin kanser hastası olduğu bu nedenle tahliye olması gerektiği belirtiliyor.

DHKP-C'ye yakın isimlerin haklarını savunmakla bilinen Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi, son günlerde Köse'nin hasta olduğunu ileri sürerek tahliye edilmesi gerektiğini savunan açıklamalarda bulunuyor.

Gruptan yapılan açıklamada, kanser hastası olan Köse'nin 2020 yılında açlık grevine girdiği ve grevin 8'inci gününden sonrasını hatırlamadığı belirtiliyor. Açlık grevi sebebiyle hafıza kaybı, yürüme zorluğu, konuşma bozukluğu, denge sorunu gibi gözle görülür sorunlar yaşadığı ifade ediliyor.

Açıklamada, "Bunların yanında nörolojik rahatsızlıklar da başlamış ve bu rahatsızlıklarının tespiti için Tekirdağ Devlet Hastanesine, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Kuruluna, ATK'ya sevk edilmiştir. Pek çok kere yapılan muayenelerde 'cezaevinde kalabilir' raporları düzenlenmiş ancak tek başına yaşamsal ihtiyaçlarını gideremeyecek ve desteksiz 5 metre dahi yürüyemeyecek durumdadır" denildi.

Açıklamada şöyle denildi: 31 Mayıs 2021 tarihinde ameliyatı yapılmış, bir böbrek ve böbrek üstü bezleri ameliyatla alınmıştır. 3 Haziran'da yoğun bakımdan çıkarılmıştır. Tedavileri esnasında yatağa kelepçe ile bağlanmıştır ve hala kelepçe ile tutulmaktadır. Şu anda ise hastanenin mahkum koğuşunda kalmaktadır. Köse'nin ağır olan hastalıkları, ameliyat süreci ve yaşamsal riskleri nedeniyle cezaevinde kalabilmesi imkansız hale gelmiştir. Bir an önce infazı ertelenmeli ve tahliye edilmelidir. Hem Mehmet Emin Özkan, hem Ali Osman Köse ve hapishanede kalamayacak durumda olan tüm ağır hasta mahpusların infazlarının acil olarak ertelenerek tahliye edilmesini ve gerek Anayasal gerekse Uluslararası Sözleşmelerle garanti altına alınmış olan yaşam hakkının amasız fakatsız korunmasını talep ediyoruz.

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi'ndeki 64 yaşındaki Ali Osman Köse'nin sağlık durumuna dikkati çekti. İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi'nde gerçekleşen toplantıya İHD Merkez Yürütme Kurulu üyesi Nuray Çevirmen ve İHD Ankara Şube yöneticisi Sevil Turgut katıldı. Toplantıda konuşan Çevirmen, Türkiye cezaevlerinde yaşatılan hak ihlallerinin derinleşerek arttığını ve sistematikleştirildiğini, soruna çözüm üretilmediğini söyledi.