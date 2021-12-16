Ali Kuşçu vefatının 547. yıl dönümünde Eyüpsultan Camii'nde anıldı

İSTANBUL - Astronomi ve matematik alanında çok değerli çalışmalar yapan ve birçok öğrenci yetiştiren, Osmanlı medeniyetinin kıymetli bilim adamlarından Ali Kuşçu (Ali Bin Muhammed) ebediyete intikalinin (16 Aralık 1474) 547. yılında Eyüpsultan Camii'nde anıldı.

Bilimsel çalışmalarla geçmişten geleceğe ışık tutan ülkemizde uzay politikalarına destek veren Ali Kuşçu, vefatının 547. yılında Eyüpsultan Camii'nde dualar ile anıldı. Anma programına Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Irmak, Uzay Evi öğrencileri ve birçok vatandaş katıldı. Burada konuşma yapan Irmak, Ali Kuşçu'nun mezarının keşfi ile Ali Kuşçu'nun Uzay Evi'nin yapılmasının aynı tarihlere denk geldiğini söyledi.

"Küresel düzeyde bir bilim insanı"

Medeniyetin izi sadece sözel ve kültürle değil matematik alanında da izinin olduğunu ifade eden Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Irmak, "Bugün sabah yağmur yağıyordu. Biz kendi aramızda iptal etsek mi diye konuştuk. Bu kadar büyük bir değer zaten yeni yeni anılmaya başlanıyor. Yeni yeni tanılıyor. İptal etmeyelim kararına vardık. Bu durum beni biraz duygulandırıyor. Ali Kuşçu'nun mezarının keşfi Ali Kuşçu'nun Uzay Evi'nin yapılması aynı tarihlere denk geliyor. Bizim burada andığımız kişi küresel düzeyde bir bilim insanı. Matematik ve astronomi alanında mesela Fatih Sultan Mehmethan'a hitaben yazdığı bir kitap var. Bugün integral için temel eserlerdendir. Yani düşünün ki 14. Yüz yılın ortaları o dönemde yazılan bir eserdir. Biz şunu görüyoruz burada özellikle çocuklarımızın bu ana şahit olması için bu yağmurlu günde programı ertelemedik. Şunu bilmeliyiz ki medeniyetimizin izleri sadece sözel ve kültürle değil matematik alanında da var. Yeter ki biz buna sahip çıkalım" şeklinde konuştu.