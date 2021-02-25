Ali Kocatepe ve Nükhet Duru karşı karşıya... Sanatçılar ne dedi?

Nükhet Duru'nun "Hikayesi Var" albümünün hazırlık sürecini anlatan "Duru Olmak" belgeseli, ünlü sanatçı ile besteci Ali Kocatepe arasındaki krizi gün yüzüne çıkardı.

Nükhet Duru'nun "Hikayesi Var" albümünün hazırlık sürecini anlatan "Duru Olmak" belgeseli, ünlü sanatçı ile besteci Ali Kocatepe arasındaki krizi gün yüzüne çıkardı. Ali Kocatepe'nin "Melankoli", "Ben Sana Vurgunum" ve "Benimsin Diyemediğim" adlı bestelerinin albümde yer almasına önce onay verdiği, ancak Teoman ve Kenan Doğulu'nun performanslarını beğenmediği için iznini geri çektiği iddia edildi.

'EMRİVAKİ YAPIYOR'

Hürriyet'e konuşan Ali Kocatepe ise albüm projesi hakkında önceden bilgilendirilmediği için izin vermediğini söyledi: "Uzun yıllardır emrivaki yaparak bitmiş işlerle karşıma çıkıyor. Düet albümü yapacağını da Kelebek'te okudum. Şarkılarımla ilgili projelerini önceden benimle paylaşması gerektiğini anlattığımda bana hak verdiğini söyledi. Ama uyarılarımı dikkate almadı. Albümde kullanmak istediği üç şarkıma izin vermeyeceğimi bildirdim. Hangi izni verdim ki geri çekeyim?" Birbirlerine kırıldıklarını açıklayan iki sanatçı arasındaki kriz, müzik dünyasında gündem oldu.

SANATÇILAR NE DEDİ?

Keşke dinletseydi

Cahit Berkay: "Her yorumda eser sahibinin izni şarttır. Ali 'Yayından önce dinleme şartıyla' demişse orası centilmenliğe girer. Nükhet buna uysaymış keşke. O zaman bu tatsızlık yaşanmazdı. Olayın tatlıya bağlanacağından eminim."

Yüzde 50-50

Demet Akalın: "Nükhet Duru'nun belgeselini seyrediyorum şu an. Böyle sesler olmasa şarkıları büyük kitleler nasıl duyar bilemedim. 'Kim haklı?' sorusuna da yüzde 50 ikisi de haklı diyeyim."

Bakış farklı

Metin Özülkü: "Şarkılara yorumcuların hayat verdiğini düşünüyorum. Nükhet benim 'Yaralım'ı Sıla ile yeniden seslendirmek istediğinde 'Tabii ki' dedim, çünkü şarkı onunla doğdu. Ali Abi'nin bakışı farklıdır, ona da saygı duyarım."

Yorumcu hayat verir

Deniz Seki: "Esere hayat veren yorumcudur. Onun ruhu, ifade edişi, kalbe dokunuşu, yorumcunun esere hayat veriş şeklidir."

Bize söz düşmez

Kenan Doğulu: "İki eski dost, iki dev müzik insanı. Onların arasında olanlar kendi özelleridir. Bizlere söz söylemek düşmez."

Yılların dostluğu

Garo Mafyan: "Çok sevdiğim iki eski dostum. Kendileri de yılların dostu, bu sorunu en iyi şekilde çözeceklerdir."

Anlaşsınlar

Selda Bağcan: "Bu konuda yorum yapamam. Her ikisi de arkadaşım. Aralarında anlaşarak çözümlesinler."

Kaynak: Hürriyet